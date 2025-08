Miguel Lorenzo (PP), sobre el enfrentamiento en el pleno de A Coruña: "Lo que dije sobre el convenio de As Xubias no les gustó"

El portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha explicado los motivos del abandono del pleno este jueves por parte de los 12 concejales populares, en una entrevista en COPE Coruña. Detalló quela situación se produjo tras una intervención de la alcaldesa, Inés Rey, sobre el papel del popular durante la huelga de basura de 2024.

La regidora decidió tomar la palabra para criticar al popular y acusarlo de sacar rédito político del paro cuando ella y su familia aguantaban amenazas del sindicato que organizaba la huelga. "Mientras salía de mi casa mirando a todos lados. Usted me instaba a negociar con trabajadores y empresa. ¿Qué trabajadores? ¿los que me amenazaban? ¿los que quemaban coches?", al tiempo que reprochaba que Lorenzo ni hubiese "levantado el teléfono" para interesarse por ella

"Empezó a hacer una serie de reflexiones personales porque incluso dijo, ‘no le hablo como alcaldesa, le hablo como Inés Rey’, y le hablaba a Miguel Lorenzo, que era yo", afirmó. El popular denunció que se trató de un ataque fuera de lugar en un órgano institucional: “Yo creo que no sea el lugar. Un tema personal no se puede hablar en el Pleno”.

Derecho a réplica denegado

Lorenzo aseguró que su único objetivo era ejercer su derecho de defensa, tras escuchar acusaciones que desconocía por completo: “Lo único que pedí es poder responder. Incluso no dije para alusiones, dije derecho de defensa”. Sin embargo, al no obtener respuesta, optó por abandonar el salón de plenos: “Me levanté y me fui porque me quitó mi derecho a la palabra”.

PP Coruña Miguel Lorenzo (PP) en COPE Coruña

El portavoz explicó que eligió irse antes de que la situación escalara: “Preferí marcharme en señal de protesta por quitarme la palabra, esa falta de democracia que tiene esta alcaldesa de acusar y no dejar defenderse”. Añadió que no quiso provocar una expulsión como ya ocurrió en otra ocasión: “Una democracia tiene que ser el derecho a la respuesta. Y entonces al final acabáis expulsándome y eso es lo que no quería”.

Acusación de estrategia para desviar la atención

Según Lorenzo, la intervención de Inés Rey tuvo una intencionalidad política: “Meditando sobre todo, a lo mejor realmente es una estrategia que ha utilizado para que no se hablen de otras cosas que pasaron ayer en el Pleno”. El líder del PP asegura que su intervención sobre el Convenio de As Xubias pudo ser el detonante del ataque personal: “Yo creo que todo lo que escucharon y lo que yo les dije sobre el Convenio de As Xubias no les gustó”.

Acusó al gobierno local de actuar con oscurantismo en ese asunto y de no tener en cuenta a los vecinos afectados. Denunció además la presión que estarían sufriendo algunos residentes para vender sus propiedades: “Los están expulsando porque les están comprando y coaccionando para que vendan sus casas”.

Críticas al estilo de gobierno de Inés Rey

Lorenzo también criticó el papel de la alcaldesa como moderadora del pleno, asegurando que actuó más como parte que como árbitra del debate: “Ella tiene que moderar en el Pleno, lo que no tiene es que incendiarlo, que fue lo que hizo ayer”. En ese sentido, calificó su actitud como “un gesto de soberbia” y “hasta cierta cobardía”, por no permitirle responder.

Noela.Bao Ayuntamiento de A Coruña

El líder popular cerró su intervención subrayando el respeto institucional que quiso preservar al abandonar la sesión sin enfrentamientos mayores: “Me fui para que no fuera expulsado, porque si no empiezo yo con mis réplicas... Así que, como un señor, me levanté, me fui, y mis compañeros realmente se levantaron por eso”.