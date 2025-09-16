Esta es la Lotería de Navidad de A Coruña que, si te toca, no vas a cobrar: "Han robado..."

Parece que los amigos de lo ajeno no solo buscan dinero o materiales fáciles de vender. También parece que buscan el toque de la suerte. Y es que los amigos de lo ajeno han sustraído dos talonarios con participaciones de Lotería de Navidad de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y de la Aurora y de la parroquia de San Jorge, en A Coruña.

La secretaria y tesorera de la Cofradía, Pilar Vilaboa, explicaba en COPE Coruña que "la vicepresidenta lleva siempre algo para vender. Ella es la sacristana de los Jesuitas y lleva un talonario de la Virgen del Carmen y otro de la parroquia de San Jorge". Señala que hace un año y pico ya habían robado en la parroquia y "ahora este año, han robado también la lotería, aparte del dinero".

números robados

Vilaboa apunta que se trata de participaciones de cinco euros de los números 45.903 de la Cofradía y el 17.392 de la iglesia de San Jorge, que advierte Pilar, se van a anular, y, por tanto, si alguien compra alguna de estas participaciones robadas, no podrá cobrarlas, si tocan. "El talonario 10, que es de la Cofradía del Carmen, ella vendió 10, a gente ya conocida y, en ese talonario, a partir de la participación 461, ésta incluida, hasta el 500 se va a anular".

El talonario número 5 corresponde a la parroquia de San Jorge del que también se vendieron otras 10 participaciones pero, asegura Pilar, "el secretario de la parroquia también sabe a quién se los vendió".

DENUNCIA

La secretaria y tesorera de la Cofradía del Carmen asegura que pondrán una denuncia por este robo aunque el presidente de la entidad cree que no servirá de nada. "El presidente dice ¿para qué vamos a denunciar?. Y es verdad, después salen fuera. La ley está así, pero bueno, vamos a hacerlo", afirma Pilar, para evitar problemas si toca y alguien reclama. Lamenta la inseguridad que se vive actualmente con leyes que parecen favorecer más al delincuente que al ciudadano de a pie.