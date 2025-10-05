El 'food truck' de Cruz Roja que enseña a los mayores gallegos a innovar en la cocina: "No te tienes que ir a algo carísimo para hacer algo chulo"

Saber comer bien es clave para evitar problemas de salud, especialmente en los mayores de 65 años. A este colectivo se dirige la segunda edición de Creamos Saúde Tour, un proyecto de Cruz Roja y Vegalsa-Eroski para promover una alimentación saludable y sostenible, que sea buena tanto para las personas como para el planeta.

Tapas saludables para salir de la rutina

Para enseñar a comer mejor, la iniciativa apuesta por la práctica. Un food truck recorre distintas localidades gallegas ofreciendo tapas elaboradas con productos de aquí por profesionales y alumnos de las principales escuelas de hostelería de Galicia. Además de las degustaciones, se reparten recetas para que los asistentes puedan replicar los platos en casa.

Cruz Roja Foodtruck de Creamos Saúde en Betanzos (A Coruña)

Trini de Lorenzo, responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia, ha explicado que en la jubilación se tiene más tiempo, pero a menudo se cae en la rutina. "Ellos a veces son un poco sota, caballo y rey, no saben si saludable o no", comenta, por lo que ver cómo cocinan otras personas "ayuda a crear platos nuevos".

La sorpresa es un factor clave. Por ejemplo, el menú de una de las jornadas en Betanzos incluía un pollo envuelto en lechuga con un toque especial que llamaba la atención de los asistentes, demostrando que no es necesario gastar mucho para comer bien: "No te tienes que ir a algo carísimo para hacer algo chulo, algo asequible y rico y algo que apetezca comer".

No te tienes que ir a algo carísimo para hacer algo chulo, algo asequible y algo que esté rico" Trini de Lorenzo Responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia

Sostenibilidad: buena para la salud y el planeta

Además de saludable, la propuesta es sostenible. De Lorenzo destaca la importancia del comercio de proximidad para "evitar la contaminación de tener que mover alimento de un lado para otro". Se fomenta así el consumo de productos de Galicia, que "merecen la pena y que son saludables", y se resuelven dudas frecuentes sobre la compra.

Venta de grelos y otros productos en plena calle

La iniciativa cuenta con la colaboración de Vegalsa-Eroski. Su director general, José Manuel Ferreño, ha afirmado que esta es una de las colaboraciones "más importantes" para la empresa, ya que encaja con sus valores de alimentación saludable y el respeto por las personas mayores. "Colaborar con la Cruz Roja es un enorme orgullo por todo lo que hacen en la comunidad gallega", ha añadido. Tras su paso por Betanzos, Creamos Saúde Tour recorrerá toda Galicia y llegará a A Coruña el próximo día 6 de octubre.