Elena Lendoiro, experta en toxicología: "Cuando una fresa tiene moho en un trocito, ya no debemos comerla, aumenta el riesgo de cáncer de hígado"

La profesora de Toxicología Elena Lendoiro, del Instituto de Ciencias Forenses 'Luis Concheiro' de la Universidad de Santiago de Compostela, trata de desmentir los falsos mitos sobre el cáncer y las sustancias químicas. Su objetivo es ofrecer consejos basados en la evidencia científica para que la población sepa qué puede hacer realmente para prevenir el cáncer a través de los hábitos, especialmente los relacionados con la alimentación. Impartió una charla organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en el Centro Sociocultural A Senra de Bergondo.

Pautas claras para reducir el riesgo

Las primeras pautas que ofrece la experta son claras y directas: "no fumar y no beber alcohol". En cuanto a la dieta, la recomendación principal es "reducir el consumo de carnes procesadas, que sí que hay evidencia científica de que tienen mayor riesgo de producir cáncer a largo plazo". Lendoiro matiza que esto no implica eliminar por completo el churrasco, sino limitar su consumo, así como el de embutidos y carnes rojas. Junto a esto, recuerda hábitos conocidos como "hacer algo de ejercicio, no ser sedentarios, evitar la exposición al sol".

Sobre el alcohol, la postura de la ciencia ha cambiado y se ha vuelto más estricta. "Si tú lees una recomendación dietética de los años 2000, había la típica recomendación de que pequeñas cantidades de alcohol pueden ser beneficiosas", explica Lendoiro. Sin embargo, hoy el consenso es diferente: "la recomendación es intentar consumir cero alcohol si puedes porque ninguna cantidad de alcohol es segura", sentencia.

La recomendación de consumo de alcohol es cero.

Cuidado con el cocinado y los mohos

La forma en que cocinamos también influye. Según la toxicóloga, ese "tostadito rico" del churrasco o de una chuleta, que se produce al cocinar a más de 200 grados, puede generar compuestos que aumentan el riesgo de cáncer. Aconseja "no cocinar a muy altas temperaturas los alimentos" y evitar consumir una tostada quemada.

Otro peligro oculto está en el moho. "Otra cosa es el tema del moho. Lo típico que hacemos de coger una fresa que tiene algo de moho, le quitamos el trocito y nos comemos el resto de la fresa, sabemos que no debemos hacerlo porque las micotoxinas que produce ese moho se dispersa en toda la frase y aunque no veamos físicamente el moho, sí que puede tener esa micotoxina, que sí que aumenta el riesgo, sobre todo, de cáncer de hígado".

Las micotoxinas que produce ese moho se dispersan en toda la fresa" Elena Lendoiro Profesora de toxicología del Instituto de Ciencias Forenses de la USC

Mitos y realidades sobre químicos y pesticidas

Elena Lendoiro también desmonta mitos, como la creencia de que "estamos expuestos a más de 3000 sustancias químicas" con cada alimento. Afirma que es todo lo contrario, ya que la exposición está "muy regulada, muy vigilada y muy controlada". Respecto a los pesticidas, reconoce que algunos son cancerígenos, pero recuerda que "muchos de estos compuestos están completamente prohibidos hoy en día en la Unión Europea".

Uso de pesticidas y sulfatos en las plantaciones.

Para los productos que sí están en el mercado, la clave es "respetar los tiempos que nos marcan los productos" entre la aplicación y el consumo, además de una recomendación sencilla: "lavar las frutas y verduras que están sulfatadas antes de consumirlas". Con estas pautas, concluye, el riesgo es mínimo.