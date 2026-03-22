Rueda reivindica el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólica marina compatible con la pesca y marisqueo
El presidente de la Xunta se reunió este domingo con el presidente del Grupo Amper, en un encuentro en el que también participó el alcalde de Ferrol
Ferrol - Publicado el
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólico marina, especialmente la eólica flotante, garantizando la "plena compatibilidad con la pesca y el marisqueo".
Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el mandatario autonómico, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo una reunión con el presidente y el conselleiro delegado del Grupo Amper, Pedro Morenés y Enrique López, además del naronés Roberto Bouzas, director general de WindWaves, perteneciente a este grupo, con la participación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.
Durante la reunión, Rueda les trasladó el "compromiso" de la Xunta con la producción de energía renovable y la descarbonización, dados los factores geográficos, meteorológicos, oceanográficos e industriales de la Comunidad.
En este sentido, el mandatario gallego ha manifestado la intención de su Ejecutivo de estar en la "primera puja" que se convoque a nivel nacional para implantar parques eólicos marinos.