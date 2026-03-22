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Rueda reivindica el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólica marina compatible con la pesca y marisqueo

El presidente de la Xunta se reunió este domingo con el presidente del Grupo Amper, en un encuentro en el que también participó el alcalde de Ferrol

Reunión celebrada este domingo en Santiago

Xunta / David Cabezón

Reunión celebrada este domingo en Santiago

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólico marina, especialmente la eólica flotante, garantizando la "plena compatibilidad con la pesca y el marisqueo".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el mandatario autonómico, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo una reunión con el presidente y el conselleiro delegado del Grupo Amper, Pedro Morenés y Enrique López, además del naronés Roberto Bouzas, director general de WindWaves, perteneciente a este grupo, con la participación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Durante la reunión, Rueda les trasladó el "compromiso" de la Xunta con la producción de energía renovable y la descarbonización, dados los factores geográficos, meteorológicos, oceanográficos e industriales de la Comunidad.

En este sentido, el mandatario gallego ha manifestado la intención de su Ejecutivo de estar en la "primera puja" que se convoque a nivel nacional para implantar parques eólicos marinos.

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