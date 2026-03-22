El Sorteo de Fin de Semana de la ONCE reparte casi dos millones de euros en Málaga

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del pasado sábado, 22 de marzo, ha dejado una lluvia de millones en la provincia de Málaga. En total, se han repartido 1.880.000 euros entre las localidades de Álora y Campanillas, donde la suerte ha sonreído a veinte vecinos.

Un Sueldazo millonario

El premio principal ha sido para un único acertante que ha ganado el Sueldazo de Fin de Semana, dotado con 300.000 euros al contado y un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años. Además de este gran premio, que suma un total de 1.500.000 euros, se han repartido otros 19 cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

El vendedor de la suerte

Alejandro Fernández ha sido el vendedor de la ONCE que ha llevado la fortuna a estas dos localidades malagueñas. Aunque afirma que "se mueve mucho" y no sabe con certeza dónde vendió el cupón principal, tiene claro el impacto de la noticia. "Lo que es seguro es que ese es un sitio más feliz ahora", ha asegurado.

Al conocer la noticia, Fernández no daba crédito y ha mostrado una enorme alegría. "Qué contento estoy. Es un montón de dinero para mis clientes, y para muchos", ha afirmado el vendedor, consciente de que el premio ha estado muy repartido.

Una nueva vida gracias a la ONCE

Antiguo albañil de profesión, Alejandro se incorporó a la ONCE en 2010 a causa de una discapacidad física. Desde entonces, se siente "muy contento de tener este trabajo, y de poder repartir ilusión". Sobre la reacción de sus clientes habituales, bromea: "De momento no creo que pague el desayuno".

El vendedor confía en que este premio haya llegado a quienes más lo necesitan. "Espero que haya tocado bien tocado, y poder celebrarlo con todos nuestros clientes", ha concluido feliz mientras se dirigía a compartir la buena nueva con los vecinos.