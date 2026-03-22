¿Qué tiempo podemos esperar para esta primavera en Cantabria?: "Todas las estaciones"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado sus previsiones estacionales para la primavera, que comienza este mismo sábado. Sergio Fernández, delegado de la Aemet en Cantabria, ha adelantado que, aunque con la incertidumbre propia de estas predicciones, "lo más probable es que sea una primavera más cálida de lo habitual". Este pronóstico llega tras un invierno atípico y en medio de una semana de temperaturas anormalmente altas.

Según ha detallado el meteorólogo, se espera que las temperaturas se sitúen entre 0,5 y 1 grado por encima de los valores normales para esta estación en Cantabria. Sin embargo, con respecto a las precipitaciones, la situación es mucho más incierta. Los modelos de predicción estacional "no nos indican una señal clara de que vaya a ser una primavera húmeda o seca", por lo que lo más probable, aunque con reservas, es que las lluvias se mantengan "en torno a los valores habituales", es decir, lo esperable para esta época del año en Cantabria significa que lloverá, aunque esperemos que no mucho.

Un pronóstico incierto para Semana Santa

Ante la proximidad de la Semana Santa, Fernández pide paciencia y advierte que todavía es "muy pronto" para tener un pronóstico fiable, ya que la incertidumbre aumenta considerablemente en predicciones a dos semanas vista. Aunque los modelos "no son consistentes", Sergio Fernández tiene claro que "no vamos a tener una semana tan cálida como esta". Lo más probable es que sea una semana fresca y con tiempo típico de principios de abril.

Podemos esperar una primavera más cálida de lo habitual" Sergio Fernández Delegado de la Aemet en Cantabria

El delegado de la Aemet en Cantabria describe este escenario como "de tiempo muy variable, inestable, y en el que se puede ver en un mismo día todas las estaciones", con posibilidad de chubascos que den paso al sol. Aunque no se puede descartar la lluvia, Fernández asegura que "habrá ratos en los que se pueda disfrutar de la Semana Santa".

El "oasis" de calor llega a su fin

Te habrás fijado que en la última semana estamos teniendo un tiempo anómalo, con más calor del habitual y sin precipitaciones. Se debe a la borrasca Therese, situada al oeste de la península, que ha favorecido la llegada de vientos de componente sur y una masa de aire cálida y seca a Cantabria. Este "oasis" de buen tiempo, sin embargo, termina este fin de semana. A partir del sábado, el viento girará a componente oeste-norte, provocando un descenso de las temperaturas hacia valores más habituales para marzo, aunque sin previsión de precipitaciones importantes.

Para Semana Santa se espera un tiempo muy variable, en el que puedes tener en un mismo día todas las estaciones" Sergio Fernández Delegado de la Aemet en Cantabria

Un invierno de contrastes

En cuanto al balance del invierno ha sido de "contrastes". En conjunto, ha sido un invierno "muy cálido", con un grado por encima de la media. Este calor fue especialmente notorio en febrero (hasta dos grados por encima de la referencia interanual), lo que desembocó en "aquellos episodios de incendios forestales". La nota fría, por el contrario, llegó justo en el periodo de las vacaciones de Navidad.

En cuanto a las precipitaciones, el invierno ha resultado ser "seco, pero por muy poco", casi normal. Fernández ha aclarado que, aunque ha habido "bastantes días de lluvia", la precipitación acumulada ha sido escasa. Este invierno también ha estado marcado por "bastantes borrascas" que trajeron vientos del suroeste y dejaron buenas temperaturas cuando no era lo habitual del invierno.