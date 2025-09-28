Paco González explica por qué el Rayo Vallecano es el único equipo que no vende entradas por Internet: "Te lo puedes creer o no"

El Rayo Vallecano es un equipo muy particular. El club madrileño vive una de sus mejores etapas en lo deportivo, pero en lo extradeportivo no deja de ser noticia. Hay lío con parte de la afición, son continuas las quejas por el mal estado del estadio y los problemas con algunas infraestructuras y este año se ha sumado que no hay hinchada visitante porque no hay valla de separación.

Cordon Press Aficionados del Celta el pasado 21 de septiembre en el estadio de Vallecas.

Bueno, en realidad si hay aficionados rivales en los partidos en Vallecas, pero se encuentran mezclados con los locales. La explicación que se dio a la ausencia de una zona dedicada exclusivamente a los visitantes es que "se lo dijeron a la Comunidad de Madrid y esta les dijo que estaría en un plazo de 7 a 9 meses".

El problema está en que, además, el Rayo Vallecano es el único equipo que no tiene venta online de entradas. El que quiera comprar un billete tiene que ir al estadio, hacer cola y comprarla sea del Rayo o de otro equipo. Y eso están teniendo que hacer los seguidores de Sevilla, Barcelona, Celta...

Según ha contado Paco González, no se pueden comprar entradas por internet porque "Madrid es un sitio que se visita mucho, se nos va a llenar de aficionados visitantes y nosotros queremos que los que vayan al campo sean rayistas". "Esto te lo puedes creer o no, pero se entiende que es más fácil que vayan rayistas si tienes que acercarte a la taquilla", finalizaba el director de Tiempo de Juego.

