Pogacar se venga de Evenepoel con una exhibición y seguirá vestido de arcoíris

Tadej Pogacar mantendrá el maillot arcoíris 365 días más. El campeón del mundo, el mejor ciclista del pelotón, levantó los brazos en la meta de Ruanda tras 267 kilómetros, de los que recorrió 104 en cabeza de carrera y los últimos 65 en solitario. Hace apenas una semana sufría una de las mayores humillaciones de su carrera. Este domingo lograba otra victoria imperial y demostraba que es el elegido para convertirse en el mejor de la historia.

Atacó en la parte final del Monte Kigali y solo pudo seguirle Juan Ayuso. Enlazó por detrás Del Toro y los tres abrieron hueco. El ritmo del esloveno fue demasiado para el español y para el mexicano, que duró 30 kilómetros más. Comenzó una contrarreloj contra el resto de favoritos con la meta cada vez más cerca y una distancia de alrededor de un minuto que nunca pudieron recortarle.

Y Ruanda vio alzar los brazos a un Pogacar que hace una semana fue doblado por Evenepoel en la crono, pero que se vio, en parte beneficiado por la avería del belga, al que le costó 45 segundos cambiar de bici. Remco lo intentó, tiró del grupo de perseguidores durante kilómetros y kilómetros y se fue en solitario en busca del esloveno, pero nunca tuvo opciones reales de atraparle. El bronce fue para Ben Healy. Juan Ayuso fue el mejor español en el puesto octavo.