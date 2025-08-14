Detenidas dos personas por provocar ocho incendios forestales en la Costa da Morte (A Coruña) al quemar cobre

a Guardia Civil, en el marco de la Operación Coppair, ha detenido a dos hombres, vecinos de Olveiroa (A Coruña), como presuntos autores de ocho delitos de incendios forestales ocurridos en la Costa da Morte.

Los detenidos provocaban los fuegos al quemar cable de cobre robado para extraer el metal y venderlo en el mercado ilícito. Lo que acabó ocasionando múltiples incendios forestales que han provocado daños por valor de 20.000 euros.

Quema de cable de cobre

La investigación se inició a finales de junio de 2025, tras conocer la alta frecuencia de incendios forestales con un patrón similar. Estos fuegos ponían en peligro a poblaciones de Camariñas, Cee, Dumbría, Vimianzo y Zas (A Coruña).

El modus operandi de los detenidos consistía en obtener cable de cobre del tendido telefónico. Una vez logrado, liberaban el plástico que lo recubre. Para ello quemaban todo en lugares apartados, normalmente rodeados de árboles que les impidieran ser vistos por testigos. Utilizaban acelerantes como gasolina, o un soplete conectado a una bombona de butano.

Guardia Civil Cable de cobre intervenido en una operación policial

Estas acciones acababan produciendo incendios al abandonar la zona dejando el fuego sin atención. Esta conducta, llevada a cabo en pleno verano y cerca de vegetación muy inflamable, provocó el inicio de ocho incendios forestales. Los informes periciales confirmaron que todos ellos tenían un patrón de conducta similar.

¿Implicados en más incendios?

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA y el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Tras su detención, los individuos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión (A Coruña).

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares.