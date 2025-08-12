La Guardia Civil investiga a una mujer de 63 años por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña)

La Guardia Civil investiga a una mujer de 63 años por causar, presuntamente, cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña). Según ha detallado el cuerpo armado en un comunicado, los incendios fueron provocados entre el 3 y el 11 de agosto.

Salía de la masa forestal

La investigación se inició en este último, el día 11. Se originó en la parroquia de Frixe y la información inicial apuntaba a una sospechosa de ser la autora de otros incendios ocurridos recientemente en la zona.

De hecho, varios testigos contaron haber visto a la investigada en las inmediaciones del incendio, incluso saliendo de la masa forestal a escasos metros del lugar del fuego. Uno de los testigos aportó una fotografía de la sospechosa.

Numerosas contradicciones

Tras una conversación con la investigada, se detectaron numerosas contradicciones en su relato, por lo que fue trasladada al acuartelamiento de Corcubión en calidad de investigada por un presunto delito de incendios forestales.

EFE Efectivos de la UME trabajan para extinguir el incendio de Ponteceso

Las manifestaciones de la investigada permitieron esclarecer un total de cinco incendios forestales ocurridos en la misma localidad, en las siguientes fechas: 3 de agosto, dos el 5 de agosto, 9 de agosto y 11 de agosto de 2025.

Otros incendiarios detectados en Galicia

La detención de esta mujer se une a la investigación de un hombre en Ribeira (A Coruña), al que la Policía Local identificó a escasos metros de un fuego que se acababa de iniciar junto a una pista forestal del núcleo habitado de Ventín. En la zona ya se habían producido otros incendios en días anteriores y el hombre portaba "varios útiles para la ignición del fuego ocultos en su vestimenta".

Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.

Incendio de Ribeira junto al núcleo de Ventín donde fue interceptado el presunto incendiario

También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la misma área.