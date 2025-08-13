Investigada por causar dos incendios en Laxe (A Coruña): la grabaron prendiendo fuego al monte con un mechero

La Guardia Civil investiga a una mujer de 34 años vecina de la localidad coruñesa de Cee, como presunta autora de dos delitos de incendio forestal. Son dos fuegos que tuvieron lugar en el lugar de Boaño, en el municipio de Laxe.

Guardia Civil Moto de la Guardia Civil en el incendio de Laxe

Fue una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Arteixo la que inició la investigación por incendio forestal, tras un fuego declarado el 9 de agosto que afectó a 0,2 hectáreas de monte. A través de la inspección ocular y las declaraciones de testigos, se pudo identificar a la sospechosa en el lugar y la hora de los hechos.

Un vídeo clave

La investigación reveló que la acusada está relacionada con un incendio anterior ocurrido hace más de un año. En concreto, tuvo lugar el 31 de julio de 2024 en la misma zona.

Guardia civil Zona acordonada en el incendio de Laxe

Un vídeo clave obtenido por la Guardia Civil fue determinante en la identificación de la sospechosa, según detallan desde la Benemérita. Las imágenes muestran, de forma inequívoca, a la mujer provocando el incendio con un mechero.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Desde el cuerpo armado recuerdan que la intencionalidad en los incendios forestales es un "factor determinante" en estos sucesos, que tienen "graves consecuencias para el medio ambiente". "Estos incendios no solo destruyen la flora y fauna, sino que también ponen en peligro la seguridad de las personas y de los bienes materiales", afirman en un comunicado.

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de bosques y montes. La prevención de incendios forestales y la colaboración ciudadana son “claves” para evitar estos actos delictivos.

Recuerdan que "si se observa cualquier actividad sospechosa o se tiene información sobre un incendio forestal" se debe contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o cualquier otro canal de denuncia. La Consellería do Medio Rural recuerda que, además del teléfono 085 para emergencias, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar incendios: 900 815 085.