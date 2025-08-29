El curioso campeonato solidario de tapones de A Coruña: no es de fútbol pero hay medallas para todos

Este campeonato se celebra desde hace cinco años en el Club del Mar de San Amaro (A Coruña) y siempre suscita el interés de muchos niños. Pero no es de fútbol, ni de natación. Este campeonato lo que premia son los kilos de tapones que se lleven. Lo impulsa la asociación ASER, la Asociación de Ayuda a Superar Enfermedades Raras. Julio Ángel Rey es uno de sus integrantes.

Un campeonato singular

“Es un campeonato de tapones para que los niños vengan con algo”. Todos tienen premios “traigan cien o doscientos”. Por ello, para premiar la solidaridad, “les tenemos unas copas, unas medallas, como si fuera un campeonato de fútbol o de atletismo”. Tienen reservadas unas cien o doscientas, calcula a ojo. Medallas, copas, golosinas y regalos gracias a la colaboración de empresas locales, que cada año se vuelcan con esta cita.

Noela Bao Playa de San Amaro de A Coruña con el Club del Mar de fondo

El campeonato se celebra este sábado,29 de agosto a las 16:30h en el Club de Mar de San Amaro. En la última edición consiguieron reunir 42 kilos en una sola jornada, una pequeña parte muy valiosa de las 40 toneladas que, de media, recogen cada año. Reciben donaciones hasta de un niño que vive en Dubai y que factura una maleta con tapones todos los veranos que pasa en A Coruña.

Los tapones frente a las “calamidades”

ASER la impulsaron Julio y Alfonso, dos trabajadores del CHUAC que, ante todas las calamidades que vieron, decidieron ayudar en su jubilación a familias con niños que padecen enfermedades raras. Se recorren varios puntos de recogida en furgoneta cada día y llevan después los tapones a una empresa de tratamiento en Lugo. “Tienes que llevar el tapón limpio y el dinero que nos dan por la venta de esos tapones se lo damos a los padres de los niños para que esa criatura salga del paso”.

Noela Bao CHUAC Hospital de A Coruña

Desde la Asociación de Ayuda a Superar Enfermedades Raras piden que sigamos haciendo el esfuerzo de guardar los tapones de las botellas, aunque la nueva normativa europea ponga más difícil lo de separarlos del recipiente. Porque con ese gesto, recuerdan, se puede ayudar a mucha gente.