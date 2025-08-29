El producto más buscado por las familias de A Coruña al inicio del curso escolar: "Lo necesitamos bastante"

La vuelta al cole se acerca y con ella los gastos que muchas familias coruñesas afrontan con dificultad. En este contexto, Cáritas A Coruña ha puesto en marcha un año más su campaña de recogida de material escolar y deportivo, con el objetivo de garantizar que los niños y niñas de la ciudad puedan comenzar las clases en igualdad de condiciones.

Ángeles Ferreño, directora del Centro Hogar Cáritas en A Coruña, explica la magnitud de la iniciativa: “Esta campaña estamos llegando a 767 niños que tenemos inscritos en este momento. Son 445 familias a las que podremos contribuir a que sea un poquito más llevadera esa vuelta al cole”, resalta.

Una demanda creciente cada año

La responsable de Cáritas destaca cómo la necesidad de este tipo de apoyo no ha dejado de aumentar en los últimos años. “Recuerdo cuando empezamos la campaña hace 8 años, llegábamos a 300 niños que ya nos parecían muchos en ese momento. Pero sí, crecen las inscripciones y crece la demanda”, afirma Ferreño.

Canva Niña asiste al colegio con mochila

Las familias que acuden a Cáritas provienen de situaciones muy diversas: desempleo, monoparentalidad o precariedad laboral. “Nos encontramos con múltiples situaciones que colocan a las familias en un momento de vulnerabilidad. Cuando aparece un gasto a mayores como la vuelta al cole, cuesta mucho llegar a poder entrar en esas condiciones de igualdad que deseamos desde Cáritas”, cuentan desde Cáritas.

El material más necesario

La organización intenta cubrir con el material recogido desde infantil hasta bachillerato, especialmente aquellos cursos que no cuentan con apoyo del Fondo Solidario de material escolar. La directora detalla que los lotes incluyen mochilas, estuches, mandilones y artículos básicos. “Las familias les supone una ayuda importante y están súper agradecidas con este apoyo”.

Cáritas Voluntariado de Cáritas A Coruña en la recogida de material escolar

Sin embargo, hay productos que se convierten en los más demandados: “Ahora mismo nosotros lo que estamos necesitando bastante son los artículos para los niños de infantil: plastilina, pinturas, ceras, rotuladores… Y también, bueno, el artículo estrella, libretas y lápices”.

También material deportivo

La campaña no solo se centra en los útiles de clase, sino que incluye material deportivo. “Falta, efectivamente, tan importante esa asignatura que no queremos que quede en el olvido y que requiere un equipamiento importante por la salud de los niños. Lo hemos considerado también como un artículo necesario y sería ideal poder aportar lo máximo posible”, explica Ferreño.

En los últimos años, gracias a donaciones de particulares y empresas, Cáritas ha podido distribuir también chándales, sudaderas y zapatillas, imprescindibles para que los escolares participen en actividades físicas sin barreras.

Cómo colaborar

La campaña de recogida estará abierta hasta el 22 de septiembre y cuenta con varios puntos de colaboración. “El Corte Inglés nos está apoyando con aportación económica en su tercera planta. También hay puntos de recogida en Alcampo, en la librería Carlin de la Plaza de Pontevedra, la librería Salesiana y Súper Papelería”, detalla la directora.

Cáritas Donación de material escolar de Alcampo

Asimismo, se pueden llevar donaciones directamente a los locales de Cáritas: “En Pan de Soraluce estamos los martes y jueves de 12 a 214h, y en la sede de Cáritas en la Plaza de Recife se puede pasar cualquier día de 10 a 14h”.

Un esfuerzo colectivo

Ferreño agradece la solidaridad mostrada por empresas y voluntarios que, campaña tras campaña, ayudan a que la iniciativa sea posible: “Son el motor de esta campaña y gratamente podemos decir que nos llevan apoyando desde hace años con una respuesta buenísima”.

Cáritas Voluntariado de Cáritas A Coruña en la campaña de recogida de material escolar

Además de en los puntos de recogida activos, se puede colaborar con la campaña de vuelta al cole con aportaciones económicas a las cuentas que Cáritas Diocesana mantiene abiertas en Abanca, Santander, BBVA y Caixabank.