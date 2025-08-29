Agenda de A Coruña fin de semana, 29-31 de agosto de 2025

Último fin de semana de las fiestas de María Pita. Ya con todo el protagonismo para la romería de Santa Margarita. Este viernes, de seis a siete concierto de Germán Díaz y Benjamín Otero en el Planetario. Las entradas pueden adquirirse en la web de la Casa de las Ciencias. A las nueve, en el anfiteatro de Santa Margarita, llega la Gran noite de folclore, con Cantigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son D'aquí.

Este sábado, además de talleres a lo largo del día, a las siete y media se representa Ondamini, de Mamá Cabra, en el Parque de Santa Margarita. Y también habrá actuación en el Anfiteatro. A partir de las ocho y media, as Lagharteiras y os do Fondo da barra, entre otros, animarán la fiesta. Ya el domingo, a las doce, en el mismo lugar habrá un concierto de la Banda Municipal con Donaire, además de otros eventos.

Además, dentro del cartel de las fiestas de María Pita, el domingo de diez a tres se celebra el Mercado ecológico municipal en el Parque da Tirolina, en Novo Mesoiro.

Y este domingo terminan también las Ferias del Libro Antiguo y Mostrarte en los Jardines de Méndez Núñez.

Castelo Conta

El Festival Castelo Conta vive este fin de semana sus días grandes. Este viernes, tras los vermús con Chisco Jiménez y The Rapants, por la tarde habrá cuentos en la Folgueira y, por la noche, humor con Touriñán y Carlos Blanco en Somos Criminais (22:00 h) y el potente rock de Zënzar (00:00 h).

Este sábado es el día grande. La jornada empezará a las dos con O Xantar da Festa en la Polideportiva, seguirá con una andaina (16:00 a 19:30 h) y culminará con la Cea da Festa (20:00 h). A las 22:30 h arrancará A Noite do Castelo Conta, que se alargará hasta el amanecer con Gin Toni’s (01:30 h) y DJ Mínimo (03:30 h). La última jornada será la más tradicional: alborada en Castelo, misas en la Folgueira y Ruta de Coches Clásicos (13:00 h). En la Polideportiva, La Ocaband animará la sesión vermú (14:30 h) antes de la gran pulpada que cerrará la edición.

Conciertos

En las fiestas de Novo Mesoiro, este viernes a las siete actuación de Nova Trova Coruñesa, y a las diez, Los Hibbis. Este sábado a las diez Grupo Miami. Y el domingo, a las diez, la Orquesta Sinfonía.

En el Jazz Filloa, concierto esta noche de Leticia Rey quintet, con pases a las nueve y media y a las once. Este sábado será el turno de Eixo do Jazz Ensamble.

Este sábado, en la sala Mardi Gras, concierto a las diez y media de The Avengers, teloneros de los Sex Pistols y leyendas del punk americano en gira.

Actos en la comarca de A Coruña

En las celebraciones de Iñás, este viernes sardiñada y verbena con la Orquesta Miramar, este sábado churrascada y verbena con el grupo Pekados. Y el domingo, sesión vermú infinita con Estrellas y Gus DJ.

El Grupo Naturalista Hábitat continúa con las actividades de 'Vixías dos nosos ríos', con una jornada de voluntariado ambiental en el Río Barcés (Carral).

Paderne celebra este sábado su Romería da Familia, con el mago Cayetano Lledó y los músicos Carlos Manteiga, Nolñi Rodríguez y Alejandra Pais.

En el Festival Vimianzo Mola, este viernes protagonismo para el rap en galego de Tiam Gz (20:00 h, en el Auditorio Vimianzo Casa da Cultura), seguido de una sesión con el DJ RPC.