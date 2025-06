La curiosa confusión que implicó a Estrella Galicia con la Guardia Civil: "Se parecen mucho"

Es una fecha simbólica. Si Estrella Galicia fue fundada en 1906, es el 19 del 06 cuando marca un nuevo hito en su historia. El próximo 19 de junio la compañía cervecera inaugurará oficialmente la fábrica de Morás, en la localidad coruñesa de Arteixo.

Estrella Galicia Imagen virtual de la fábrica de Estrella Galicia en Morás

La factoría comenzó a producir cerveza hace más de un año y poco a poco ya ha completado la primera fase, que ya está permitiendo duplicar la capacidad de producción de la fábrica del polígono coruñés de A Grela. Cuando esté totalmente completada, será la mayor planta de fabricación de cerveza de España, con capacidad para generar 1000 millones de litros anuales en su segunda fase, que ocupará 45 hectáreas. Una muestra más de la combinación entre la esencia original de Estrella y la ambición por seguir creciendo que caracteriza a la empresa coruñesa. Quieren ser cada vez más internacionales sin perder su cultura.

“¿Cómo hay que hacer las cosas?” Pues como decimos los gallegos con sentidiño , pero con ambición”, resumió Ignacio Rivera, es el responsable de Hijos de Rivera. Recordó que Morás “sería la mayor fábrica que hay en España con esa capacidad desarrollada y una de las mayores fábricas de Europa”.

La apuesta gallega por encima de todo

Una apuesta de Estrella Galicia que afecta a su beneficio. La empresa Hijos de Rivera ha facturado 886 millones de euros en 2024, casi un 7% más, y sigue aumentando la venta de su principal producto, la cerveza. Se vendió casi un 5% más. 544 millones de litros de Estrella Galicia se sirvieron en cañas, botellas o latas en más de 70 países del mundo. Y, sin embargo, lo que han ganado ha bajado un 11%, por debajo de los 100 millones después de impuestos, debido a la fuerte inversión que ha requerido esta fábrica. Más de la mitad de los casi 500 millones de euros que gastaron desde 2022 se dedicaron a levantar este macrocomplejo.

Ignacio Rivera reconoce que no fueron pocas las voces que aconsejaban ubicar la fábrica en otro lugar que no fuera Galicia. Pero que las ignoró adrede. “Para nosotros no fue un problema tener una fábrica en Morás, no hubo un debate importante” pese a “los números”. “Nos decían que lo lógico no era tenerla en Galicia ni en Morás” porque para distribuir a puntos como Sevilla o Madrid con una fábrica en el sur, “los kilómetros son menos”. Sin embargo, “en ese sentido, siempre hemos apostado por nuestro origen y estamos muy orgullosos de haberlo hecho”.

La expansión espera en las Américas

De hecho, la segunda fábrica de Estrella Galicia en el mundo no estará en España, sino en Brasil. Un proyecto que lleva años sobre la mesa, para beneficiar la expansión en el mercado americano, y que se abordará cuando financieramente sea posible. Desde la compañía ya tienen el suelo necesario.

Estrella Galicia Ignacio Rivera, en la presentación de resultados de Hijos de Rivera

Actualmente, el mercado internacional supone el 10% de la facturación de Hijos de Rivera, y la intención es que estas cifras lleguen al 30%. Estrella Galicia se bebe en América Latina, en norteamérica. Hasta en Shangai. Y en Reino Unido. Ahí se ha creado la última filial.

La divertida confusión con la Guardia Civil

Además, 2024 ha sido un año especial por la incorporación de su nueva cerveza, Lupia, la variedad hecha con lúpulo cultivado en Galicia. La acogida ha sido buena, y siguen apostando por el desarrollo de lúpulo propio, con nuevos cultivos de lúpulo hidropónico, “por ahora más intensivo en coste, más caro, porque tiene un consumo energético”.

Y sus características han generado, como anécdota, algún susto con las fuerzas de seguridad. Al ver las plantas de lúpulo, “la Guardia Civil viene a veces creyendo que es otro tipo de plantación. Dicen: caramba, ¿qué tendrán estos estos aquí?”. Y es que hay una planta muy parecida: “el lúpulo es prima hermana de la marihuaba”.

El futuro de Estrella Galicia

Pero el desarrollo de Hijos de Rivera no se basa solo en la cerveza. De hecho, de los tres lanzamientos que van a salir de aquí a final de año, dos serán productos sin alcohol. “Se lanzarán bebidas con sorpresa”, avanza Rivera.

Estrella Galicia Ignacio Rivera, en la presentación de resultados de Hijos de Rivera 2024

De cara al futuro, Hijos de Rivera emprende ahora un nuevo plan estratégico, con el sueño de llegar a dos mil millones de euros de facturación en 2030. Y lo harán con pasos firmes pero con toda la preocupación por no perder su esencia como big craft, como gran empresa de cerveza artesana.