A Coruña recupera la luz tras el apagón que agotó el papel higiénico y llenó las terrazas: “Nos quedamos sin cervezas”

A Coruña recupera la normalidad después de unas 13 horas sin luz. Entre la una y las dos de la madrugada volvió el suministro en la ciudad, pero todavía hay incidencias puntuales.

COPE La luz volvió primero a algunos barrios antes que a otros

Horas sin tren

Hasta pasadas las 16h ,estuvieron suspendidos hasta nuevo aviso los servicios de tren en Galicia. De hecho, desde RENFE rogaban a quienes decidiesen viajar que no acudiesen a las estaciones.

Quienes lo deseen pueden pedir el reintegro o el cambio sin coste por todos los canales. Lucas es uno de los coruñeses afectados. Todos los días va a trabajar a Ourense. Hoy, afortunadamente teletrabaja pero ayer, relata, "me tuve que buscar la vida".

Regresó a A Coruña en el coche de la empresa de un compañero. Subraya que con "RENFE siempre hay que buscarse la vida cuando sucede una cosa como esta porque RENFE nunca tiene un plan de contingencias para sus clientes". Hoy está a la espera de si se reanuda el servicio para ir a trabajar mañana a Ourense.

Lucas, coruñés, afectado por la suspensión de trenes en Galicia

Las conexiones por carretera están normalizadas. No dejó de funcionar ni el bus urbano ni el servicio de Bicicoruña, disponible con la tarjeta. Lo más curioso es que, en la autopista AP9, no se dejó de cobrar el peaje. En Alvedro se cancelaba el vuelo de las nueve y veinte de esta mañana entre A Coruña y Madrid. Afectó, entre otros, al desplazamiento del equipo de baloncesto Leyma Coruña que tiene que disputar mañana un encuentro en Zaragoza. Realizan el trayecto en autobús.

Eva Iglesias Peaje de Guísamo en funcionamiento el día del apagón

La electricidad se ha restablecido, pero hay algunos lugares de la ciudad en los que la alegría no duró mucho. Según comunicó un oyente a COPE, en el entorno de la Plaza de España volvieron a quedar sin luz a las 14h, y esto afecta a algunas calles como San Roque.

Centros de salud y cívicos abiertos

En sanidad, atención primaria funciona este martes pero desde la Xunta se pide un uso racional de la misma hasta que se recupere la total normalidad. El CHUAC no ha registrado incidencias reseñables. Se mantuvo en todo momento la actividad asistencial básica y urgente. Los pacientes con equipos respiratorios que no puedan cargarlos en casa pueden acudir a los PAC.

No hay clases ni en la Universidad de A Coruña ni en los colegios pero los centros permanecerán abiertos para aquellos que no puedan dejar a sus hijos en casa. En la ciudad herculina también se han suspendido las actividades en las escuelas infantiles.

Se suspende este martes también la actividad en los centros de día de mayores y de atención a la discapacidad. Los Centros Cívicos Municipales de A Coruña permanecen abiertos en esta jornada sin actividades programadas. El comedor social de Novoboandanza y el centro de atención continuada de Labañou son otros dos lugares que han estado abierto.

A medio gas ha funcionado hoy la lonja. Apenas han descargado barcos y tampoco había compradores, al no haber encargos. La actividad deportiva federada volvía a la normalidad desde mediodía. El kiosco de la plaza de Ourense no puede vender entradas aunque se está trabajando para solventar esta incidencia.

CONSECUENCIAS DE LA VUELTA DE LA ELECTRICIDAD

El regreso de la luz también tuvo consecuencias. Los bomberos coruñeses atendieron varios incendios en cocinas de viviendas de particulares que se reactivaron tras el apagón. El primero de los incendios, en torno a las tres y media de esta madrugada, en Agra de Bragua. El ocupante de la vivienda tuvo que ser atendido por personal sanitario debido a la inhalación de humo.

Otro incendio se registró en un piso del Paseo de los Puentes y otro en la Ronda de Nelle en torno a las ocho de esta mañana. Tres personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario afectadas por inhalación de humo. Fue un particular el que alertó de un fuerte olor a quemado en el patio de luces del edificio.

El inicio del apagón

Este martes, la ciudad amanecía con una imagen atípica: algunas calles todavía apagadas, pero comercios que deberían estar cerrados tenían luz, que quedó prendida en el momento del apagón.

Noela Bao Tienda de comics con luz este martes

Todo comenzaba a las 12:32 del mediodía del lunes cuando todo se apagó. El desconcierto en los primeros momentos fue total, con semáforos apagados y tráfico regulado por policías en puntos clave como la plaza de Ourense.

Al principio hubo cierta alarma por la salida de mucho humo de la refinería de A Coruña. Fuentes de Repsol indicaron que, debido al fallo eléctrico global, se accionaron los sistemas de seguridad de la antorcha para este tipo de siuaciones. No suponía ningún riesgo ni para los empleados, ni para el entorno. Las antorchas "forman parte de los mecanismos de seguridad del Complejo Industrial" y se activan como pueden ser las paradas de las unidades productivas, como en este caso.

Agua, radios y papel higiénico agotados

A partir de ahí vimos colas para comprar alimentos que sólo se podían pagar con efectivo, se agotó en algunos supermercados -los que pudieron estar abiertos- el papel higiénico y también hubo colas para comprar velas, linternas o radios.

Noela Bao Cola en un establecimiento de aparatos electrónicos

Unas horas que nos devolvieron a tiempos pasados que pensábamos que formaban parte del pasado. Lo bueno de lo malo es que recuperamos prácticas, para muchos, olvidadas como conversar o leer. “Acabé un libro, mi marido empezó uno”... decía una mujer en la cola para comprar un transistor.

Pero vimos claramente nuestra dependencia de la electricidad hasta para otras energías. No se podía repostar gasolina porque los surtidores dependen de la electricidad para funcionar. La mañana de este martes, había colas en las gasolineras para llenar esos coches que estaban en la reserva.

Noela Bao Colas en la gasolinera de la Calle de la Torre este martes

También hubo problemas para bajar la verja eléctrica de los negocios como les pasaron a los empleados de Bershka en la plaza de Lugo que tuvieron que sumar manos para poder bajarla.

Terrazas llenas

En el restaurante O Cabo de la calle Picavia aguantaron todo lo que pudieron pero pasadas las dos y media tuvieron que cerrar. Entre otras cosas, porque al no funcionar la campana extractora respirar en la cocina se hacía complicado. Con tapas frías aguantaron en el Carabel de la avenida de Linares Rivas.

Noela Bao Terraza llena en la calle Río Monelos de A Coruña

El caso es que, quien dejó abierta la terraza, tuvo una facturación colosal. Fueron muchas las personas que vivieron ese día que parecía el fin del mundo con una cerveza. “Agotamos las aguas y las cervezas”, contaba Carmen, desde el bar Tabique de la Calle de la Torre, ya con el servicio normalizado este martes.

Colas e incendios post-apagón

Vimos colas en las panaderías, donde se agotaron bocadillos, empanadillas, todo lo salado como en Sabrandán de la plaza de Lugo. En la ciudad se reforzaron los servicios de emergencias. No ha habido incidencias reseñables.

Noela Bao Cola en una panadería de A Coruña

Entre esta madrugada y esta mañana, atendieron una decena de problemas, como una olla que se reavivó en el Paseo de los Puentes cuando volvió el suministro o el incendio en una cocina en Agra de Bragua. En Linares Rivas, fueron a comprobar un aviso por salida de gases en un local.

90 personas encerradas en ascensores

Los servicios municipales ayudaron a liberar a cerca de 90 personas encerradas en ascensores. A las 17h, cuatro horas después del inicio del apagón no quedaba ya ninguna persona atrapada en la ciudad. También en Arteixo. Colaboraron también para llevar a sus casas a más de 30 personas con movilidad reducida.

Noela Bao Ascensores en un portal de A Coruña

Mónica Forteza es una coruñesa con movilidad reducida que cuenta con una silla de ruedas eléctrica. El apagón la pilló en la piscina del polideportivo de San Diego de donde fueron desalojados. El problema es que con la falta de electricidad no funcionaba el ascensor por lo que no podía subir a su casa. "Cuando llegué a mi portal estaban todos mis vecinos reunidos, que habían ido a buscarme, que qué necesitaba, que si quería subir me subían todos, que si necesitaba comida...", apunta.

Como hacía un día "tan bonito", Mónica decidió quedarse a disfrutarlo en "el parque". Fue entonces cuando sus vecinos, asegura, le dijeron que "eligiese hora y te subimos ahora. Ahí fueron a las ocho todos los vecinos, aparecieron dos policías que nos ayudaron, y muy agradecida. Tengo que decir que tengo unos vecinos que son unos ángeles", añade. Subraya que en situaciones como la vivida, en la mayoría de los casos, sacan "lo mejor de cada uno".

Monica Forteza, coruñesa, en silla de ruedas eléctrica, a la que sus vecinos ayudaron a subir a casa

Desde la compañía de aguas EMALCSA también se llegó a pedir que se moderara el consumo de agua para evitar faltas de suministro. Hubo zonas que quedaron sin agua, por los problemas con los bombeos como Monte Alto, Eirís y O Castrillón. Estas zonas están teniendo episodios de turbidez en esta jornada. 257 personas conformaron el operativo de seguridad ciudadana en A Coruña.