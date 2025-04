El polígono que revive tras el gran apagón: así se reactivan las grandes empresas de A Coruña tras el caos

El apagón masivo en España no solo supuso un parón en nuestra actividad, sino que tiene unas importantes repercusiones económicas para las empresas. Este martes recuperaba la normalidad uno de los centros de actividad empresarial de A Coruña: el polígono de Pocomaco.

Camiones y tráilers vuelven a llenar este polígono coruñés y salen con normalidad vehículos como los de Estrella Galicia. Son unas 500 empresas las que hay en este parque empresarial muy centrado en tecnología y logística, con empresas que cargan el doble las furgonetas para compensar lo que ayer no se pudo repartir. No es solo la falta de comunicaciones: en muchos lugares, no funcionaba ni el timbre para avisar del reparto.

En busca de Gasoil y un generador

Hay quien se recorrió el polígono en busca de un generador eléctrico, y alguna de las empresas de mantenimiento que tienen sede en este polígono no dan abasto para reponer las incidencias que se abrieron en unas 15 horas de apagón. A Raúl en la gasolinera también le pidieron de todo los transportistas, porque la estación de servicio suele ser un lugar en el que paran o llegan conductores de rutas largas. “Empezó a montarse una cola...” y “venían en reserva”. Mucha gente le preguntó si tenía gasoil en garrafas, pero, sin electricidad, era imposible sacarlo de los surtidores.

Gasolinera del polígono de Pocomaco

Imposible trabajar

Los sistemas van arrancando después de que muchos, ayer, tuvieran que ir a casa “Cuando se cayó en la red es que te quedas totalmente incomunicado”, comentaba Alfredo Candales, gerente del polígono. De hecho, “algunas tecnológicas mandó a la gente a casa y en otras empresas era imposible trabajar”.

Los coches y los tráilers han vuelto al polígono de Pocomaco

Reforzaron la seguridad esta noche con Policía Nacional. Muchas empresas ni siquiera pudieron cerrar bien las persianas, pero no hubo incidencias.

La lección aprendida en el súper

Este martes, empresas de mantenimiento de Pocomaco no dan abasto para reponer las incidencias tras el apagón

Gadis del polígono de Pocomaco

Mientras, el supermercado Gadis está lleno de clientela que llega con la lección aprendida: paquetes de carbón, papel higiénico o garrafas de agua eran algunas de las mercancías preferidas.

La situación en Repsol

Para evitar sustos, la refinería de Repsol en A Coruña ya avisa que estos días su antorcha estará más viva de lo normal. Están reactivando de forma escalonada todas sus unidades, lo que “conllevará nuevamente que pueda haber momentos en los que el volumen de las dos antorchas sea más visible”.

El humo en la refinería de A Coruña alarmó a mucha gente

Aclaran que esto es “una circunstancia normal en estas etapas del proceso. Las antorchas son elementos de seguridad imprescindibles en las paradas y puesta en marcha de las plantas, que permiten eliminar excedentes gaseosos propios del proceso mediante su combustión, que se realiza de forma totalmente controlada y segura”.

Estrella Galicia retoma su actividad

La actividad en la fábrica de Estrella Galicia es también normal. Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, ha explicado que “las instalaciones productivas han salvaguardado su actividad con la ayuda de grupos electrógenos externos. La actividad de distribución y logística también se ha mantenido operativa, con algunas incidencias puntuales ya solventadas por la caída de la red eléctrica y las conexiones digitales”.

Inditex, sin problemas en Sabón

Lo curioso es que Inditex no sufrió en su sede central las consecuencias del apagón. Tienen alimentación por energía solar, lo que les permitió no interrumpir su actividad, al menos dentro de Sabón (Arteixo) este lunes.