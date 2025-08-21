Comeza Castelo Conta: o festival "pequerrecho" e familiar de Culleredo (A Coruña) cumpre unha década
O festival impulsado por Xosé Antonio Touriñán bota a andar do 22 ao 31 de agosto coa presenza de Carlos Núñez e un cartel que inclúe a Tanxugueiras, Ses e a emblemática Noite de Monólogos
A receita perfecta dunha festa en Galicia poderíase resumir nunha fórmula: misa+ sesión vermú, +verbena + reunión coa familia en amigos. Pero na parroquia de Castelo, en Culleredo (A Coruña), decidiron hai dez anos darlle unha pequena volta a esta mistura.
Todo comezou por unha reunión de veciños, cunha gala de monólogos para financiar as festas do San Ramón. Hoxe en día, isto é un auténtico referente cultural e festivo de Galicia. Dez anos cumpre o Castelo Conta. un festival cuxa nova edición comezará este venres, día 22. Concertos, contacontos, comida, foliada e moito máis, co Monte Xalo como pano de fondo.
Impulsado polo actor e humorista Xosé Antonio Touriñán, o festival desprega este ano un programa de dez días para conmemorar as súas '10 voltas ao sol'. O lema que reflicte a consolidación dunha iniciativa nacida da colaboración veciñal que se converteu nun espazo de encontro interxeracional que reiventa a festa tradicional galega.
Dez días de celebración cun cartel de luxo
Para celebrar a súa primeira década de vida, o Castelo Conta estende a súa duración a dez días. O programa comeza este venres 22 cun concerto inaugural a cargo dun dos artistas galegos máis internacionais, Carlos Núñez. A elección do gaiteiro non é casual, xa que a súa figura representa a fusión entre a tradición e a modernidade que caracteriza o festival.
O cartel musical complétase con algúns dos nomes máis relevantes da escena galega actual, como Tanxugueiras, Ortiga, Alana e Ses, que actuarán nas noites do festival. As sesións vermú, maridadas con propostas gastronómicas de cociñeiros de prestixio, porán a banda sonora e o sabor ás mañás da fin de semana.
Unha fórmula para todos os públicos
Un dos grandes acertos do Castelo Conta é a súa capacidade para atraer a un público moi diverso. A programación está deseñada, como conta Touriñán a COPE, "como aqueles xogos reunidos para de 0 a 99 anos". A oferta inclúe contaconto ou obradoiros para os máis pequenos, ademais de monólogos ou concertos.
Na programación non falta a andaina, o baile ou, claro, a Romaría de San Ramón. É o festival como un plan familiar perfecto, onde cada membro atopa unha actividade á súa medida,
Actividades emblemáticas que definen o espírito do festival
Ademais da música e o humor, o festival mantén algunhas das súas actividades máis icónicas. Unha delas é a andaina, un percorrido duns cinco quilómetros polos diferentes lugares da parroquia. Durante o traxecto, os participantes fan paradas para gozar de actuacións de contadores de historias e monologuistas.
Outro dos momentos máis agardados será a Gala dos 10 anos, prevista para o día 28. Segundo Touriñán, a etiqueta requirida é "elegante pero choqueira", unha invitación a que os asistentes xoguen coa moda e a creatividade para unha noite que promete ser memorable.
O motor do festival: a veciñanza de Castelo
Xosé Antonio Touriñán destaca o orgullo que sinte pola resposta da súa comunidade, que foi e segue a ser a alma do festival. "É un lugar onde é tan fácil dicir 'por que non facemos?' e xa tes a 20 detrás axudando", afirma.
A pesar do crecemento exponencial do evento, a organización esfórzase por manter a súa esencia de festa popular, evitando a masificación para que todos os asistentes poidan gozar dunha experiencia cómoda e próxima. Esta xestión coidadosa permitiu que o Castelo Conta sexa, en palabras de Touriñán, "un festival pequerrecho, pero enorme en disposición, enorme en enerxía e en espírito".