COPE
Podcasts
Coruña
Coruña

Comeza Castelo Conta: o festival "pequerrecho" e familiar de Culleredo (A Coruña) cumpre unha década

O festival impulsado por Xosé Antonio Touriñán bota a andar do 22 ao 31 de agosto coa presenza de Carlos Núñez e un cartel que inclúe a Tanxugueiras, Ses e a emblemática Noite de Monólogos

Romería de San Ramón, Castelo Conta 2024
00:00
Descargar
Noela Bao .Foto: Aigi Boga 

Entrevista a Xosé Antonio Touriñán sobre a décimo edición do Castelo Conta

Noela Bao

Coruña - Publicado el

3 min lectura

A receita perfecta dunha festa en Galicia poderíase resumir nunha fórmula: misa+ sesión vermú, +verbena + reunión coa familia en amigos. Pero na parroquia de Castelo, en Culleredo (A Coruña), decidiron hai dez anos darlle unha pequena volta a esta mistura.

Todo comezou por unha reunión de veciños, cunha gala de monólogos para financiar as festas do San Ramón. Hoxe en día, isto é un auténtico referente cultural e festivo de Galicia. Dez anos cumpre o Castelo Conta. un festival cuxa nova edición comezará este venres, día 22. Concertos, contacontos, comida, foliada e moito máis, co Monte Xalo como pano de fondo. 

Xosé Antonio Touriñán, na presentación do Castelo Conta 2025

aigiboga

Xosé Antonio Touriñán, na presentación do Castelo Conta 2025

Impulsado polo actor e humorista Xosé Antonio Touriñán, o festival desprega este ano un programa de dez días para conmemorar as súas '10 voltas ao sol'. O lema que reflicte a consolidación dunha iniciativa nacida da colaboración veciñal que se converteu nun espazo de encontro interxeracional que reiventa a festa tradicional galega. 

Dez días de celebración cun cartel de luxo

Para celebrar a súa primeira década de vida, o Castelo Conta estende a súa duración a dez días. O programa comeza este venres 22 cun concerto inaugural a cargo dun dos artistas galegos máis internacionais, Carlos Núñez. A elección do gaiteiro non é casual, xa que a súa figura representa a fusión entre a tradición e a modernidade que caracteriza o festival.

Carlos Núñez

Carlos Núñez

O cartel musical complétase con algúns dos nomes máis relevantes da escena galega actual, como Tanxugueiras, Ortiga, Alana e Ses, que actuarán nas noites do festival. As sesións vermú, maridadas con propostas gastronómicas de cociñeiros de prestixio, porán a banda sonora e o sabor ás mañás da fin de semana.

Unha fórmula para todos os públicos

Un dos grandes acertos do Castelo Conta é a súa capacidade para atraer a un público moi diverso. A programación está deseñada, como conta Touriñán a COPE, "como aqueles xogos reunidos para de 0 a 99 anos". A oferta inclúe contaconto ou obradoiros para os máis pequenos, ademais de monólogos ou concertos

Imaxe do Castelo Conta 2024

Aigi Boga

Imaxe do Castelo Conta 2024

Na programación non falta a andaina, o baile ou, claro,  a Romaría de San Ramón. É o festival como un plan familiar perfecto, onde cada membro atopa unha actividade á súa medida, 

Actividades emblemáticas que definen o espírito do festival

Ademais da música e o humor, o festival mantén algunhas das súas actividades máis icónicas. Unha delas é a andaina, un percorrido duns cinco quilómetros polos diferentes lugares da parroquia. Durante o traxecto, os participantes fan paradas para gozar de actuacións de contadores de historias e monologuistas. 

Programación do Castelo Conta 2025

Castelo Conta

Programación do Castelo Conta 2025

Outro dos momentos máis agardados será a Gala dos 10 anos, prevista para o día 28. Segundo Touriñán, a etiqueta requirida é "elegante pero choqueira", unha invitación a que os asistentes xoguen coa moda e a creatividade para unha noite que promete ser memorable.

O motor do festival: a veciñanza de Castelo

Xosé Antonio Touriñán destaca o orgullo que sinte pola resposta da súa comunidade, que foi e segue a ser a alma do festival. "É un lugar onde é tan fácil dicir 'por que non facemos?' e xa tes a 20 detrás axudando", afirma.

A xente de Castelo vólcase co festival

Aigi Boga

A xente de Castelo vólcase co festival

 A pesar do crecemento exponencial do evento, a organización esfórzase por manter a súa esencia de festa popular, evitando a masificación para que todos os asistentes poidan gozar dunha experiencia cómoda e próxima. Esta xestión coidadosa permitiu que o Castelo Conta sexa, en palabras de Touriñán, "un festival pequerrecho, pero enorme en disposición, enorme en enerxía e en espírito".

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE A CORUÑA

COPE A CORUÑA

En Directo COPE MÁS A CORUÑA

COPE MÁS A CORUÑA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 21 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking