Las alertas en la Región de Murcia ponen el foco en tres ramblas con peligro de desbordamiento en la zona de Los Alcázares

La Región de Murcia y especialmente su litoral ha sufrido las consecuencias del paso de la Dana Alice por su territorio. A pesar de que a las 19.00 horas se desactivó el aviso rojo y el riesgo dejó de ser extremo para ser peligroso, la lluvia ha seguido cayendo.

Las precipitaciones han seguido acumulándose especialmente en la zona del Mar Menor con el peligro de las ramblas y en torno a las once de la noche han sonado las alertas en los móviles de la zona de Los Alcázares.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activa el ES-Alert en el municipio ante la posibilidad de desbordamiento de tres ramblas, concretamente las ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón.

Las autoridades piden que no se cruce cauces de agua con los vehículos, que se extreme la precaución. Recomiendan evitar desplazamientos, no bajar a sótanos, y en caso de inundación, que se suba a plantas altas.

La Dirección general irá actualizando la situación en el entorno de la zona que ahora se ha convertido en la más conflictiva del territorio regional, aunque el color naranja sigue activo en los avisos en gran parte.

112 Región de Murcia Mensaje de la alerta

En Torre Pacheco, las incidencias también son notables. El alcalde ha hecho balance esta noche de las muchas alteraciones que hay en el tráfico y ha pedido precaución, porque la lluvia ha seguido cayendo y el aviso naranja prosigue activo.

Pide mucha precaución hasta que definitivamente pase Alice definitivamente y cese este periodo de precipitaciones continuas.