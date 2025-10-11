El alcalde de San Javier pide prudencia ante una noche complicada por la lluvia y el desbordamiento del canal del Trasvase a la altura de El Mirador

El Ayuntamiento de San Javier, a través de su Alcalde, ha pedido a la población que se quede en casa porque la situación se está complicando en la noche, a pesar de que se desactivó el aviso rojo por lluvias extremas.

Las precipitaciones no han cesado y eso ha provocado cortes de carreteras, pero también ha llenado ramblas. En la información oficial que están canalizando en al cuenta de Facebook del consistorio ha anunciado las últimas incidencias.

"El trasvase se encuentra en su cota máxima y se está desbordando en varias zonas próximas a la pedanía de El Mirador. Se ruega que tomen las máximas precauciones y que todo el mundo se mantenga en sus viviendas".

mucha prudencia

José Miguel Luengo ha explicado que las sistemas de evacuación de aguas de pluviales han funcionado durante todo el día, pero la insistente lluvia de las últimas horas ha provocado problemas y que concretamente la zona en el Mirador es seria.

También ha anunciado que los servicios de emergencias trabajan en subsanar la situación con todos los medios disponibles y que seguirán anunciando cada detalle, pero que la población debe quedarse en casa y estar atenta a la información oficial, porque las ramblas bajan cargadas y se notará en el pueblo en unas horas.