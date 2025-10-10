El Granada CF mantiene su portería a cero y continúa sumando

Las circunstancias que han rodeado al partido que el Granada ha disputado ante Las Palmas no han sido fáciles. La ausencia de cuatro jugadores del primer equipo por concentraciones internacionales, entre ellos los dos porteros del primer equipo, obligó a debutar al guardameta del filial Iker García, que resolvió con acierto todas las dificultades que se le presentaron. Además, el rival venía precedido de ser el equipo menos goleado de la categoría y de no haber perdido lejos de su terreno de juego desde que comenzó la competición. Por eso, el empate sin goles conseguido ante el conjunto canario debe ser valorado positivamente.

Álex Sola y Fayé presentan credenciales

El Granada comenzó con mucho empuje. En el primer lance del partido, Álex Sola tuvo la oportunidad de marcar y, poco después, le sucedió lo mismo a Fayé. Pronto ese empuje y la presión que ejercía el equipo se toparon con su dificultad para el gol, y así transcurrió el segundo período, donde la defensa, como en todo el encuentro, se mostró bastante solvente.

Lesión de Bouldini

Comenzó el segundo período con dos equipos tranquilos, pero al poco, Las Palmas empezó a apretar, aunque la oportunidad más clara fue para Álex Sola con asistencia de Sergio Ruiz. Después se produjo una lesión que pudo trastocar los planes de Pacheta. Bouldini se tuvo que retirar lesionado. El delantero acababa de salir desde el banquillo y la decisión del técnico fue sustituirlo por Pablo Sáenz, al que mandó a una banda para que Fayé se situara como delantero centro. Conforme avanzaban los minutos, daba la sensación de que a los dos equipos les parecía interesante el empate, aunque no renunciaran a sus opciones de victoria. De esta manera, el encuentro terminó con empate, lo que le permite al Granada mostrar que puede disponer de cierta solvencia durante la competición y a Las Palmas mantenerse invicto fuera de su terreno de juego.

Próximo partido

El próximo partido del Granada será en Andorra. Se disputará el próximo viernes (20:30 h). Los rojiblancos parecen haber encontrado un once tipo y la mejoría en su juego parece tener continuidad. Llega el momento de continuar acreditándolo.

Ficha técnica

Granada: Iker García; Casadesús, Óscar, Manu Lama, Diallo; Alemañ (Pablo Sáenz, m. 75), Sergio Ruiz (Trigueros, m. 89), Rubén Alcaraz; Fayé, Álex Sola (Samu Cortés, m. 89) y Jorge Pascual (Bouldini, m. 68) (Gagnidze, m. 75).

UD Las Palmas: Dinko Horkaš; Marvin, Herzog (Álex Suárez, m. 65), Sergio Barcia, Clemente; Loiodice (Kirian, m. 65), Amatucci, Iván Gil (Recoba, m. 57) (Mata, m. 77), Manu Fuster, Viti (Pejiño, m. 65); y Ale García.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité de Madrid). Mostró amarilla a Diallo del Granada y a Clemente de Las Palmas.

Incidencias: Partido de la jornada 9 de Segunda División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 13.295 espectadores. La atleta María Pérez realizó el saque de honor con motivo de las dos medallas de oro logradas en el Mundial de Atletismo.