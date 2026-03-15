El Centro Pascual Veiga de A Coruña celebra su 35 aniversario: de la necesidad de unos padres a una "gran familia"

El Centro Ocupacional Pascual Veiga de A Coruña ha celebrado su 35 aniversario consolidado como un referente en la inclusión social y laboral para personas con discapacidad intelectual. La entidad, que nació del impulso de familiares, organizó el pasado jueves un acto especial en el Centro Cultural Ágora para conmemorar su trayectoria y dar a conocer el trabajo que realizan a diario sus 25 usuarios.

Un proyecto que nace de la necesidad

El centro se fundó para dar respuesta a la pregunta que se hacían muchos padres cuando sus hijos con discapacidad intelectual acababan la etapa escolar: “¿Y ahora qué?”. Su actual presidenta, Fina Arcas, se involucró en la asociación cuando su propia hija se encontró en esa tesitura, recordando los inicios como “un camino largo de lucha, pero también muy gratificante”.

La presidenta ha relatado las dificultades de los comienzos, marcados por los retos económicos. "Me iba con la bolsa de los trabajos que hacían a los comercios", rememora Arcas. A pesar de los obstáculos, destaca que siempre encontraron apoyo en las instituciones, independientemente de su color político.

Un taller para la vida y la realización personal

El Pascual Veiga es un centro ocupacional que busca "prepararlos para la vida laboral, para su vida diaria", ha aclarado la presidenta. En su taller del barrio de A Falperra realizan trabajos de encuadernación, estampado textil o decoupage. Una labor que, según Arcas, les aporta una gran satisfacción.

Se sienten muy realizados, porque están haciendo unos trabajos que a la gente les gusta" Fina Arcas Presidenta del Centro Ocupacional Pascual Veiga

Uno de sus encargos más especiales son las Cestas Benvida que preparan para la Xunta de Galicia, que incluyen gasas y gorros para recién nacidos. Fina Arcas describe la reacción de los usuarios cuando llega el pedido: "¿Y tú sabes lo que supone cuando dices, chicos, que ya nos llamó la xunta, que nos piden tantas gasas, que hay que entregarlas entre esta fecha? O sea, están, la verdad que genial".

Una gran familia integrada en la ciudad

Actualmente, el centro cuenta con 25 usuarios, entre los que se encuentran veteranos como Miguel Astray y Begoña Ouro y una incorporación reciente, Adam, un joven procedente de la India. La cohesión del grupo es una de las señas de identidad de la entidad.

Este sentimiento lo comparte la directora del centro, Esther, quien destaca el ambiente de cercanía. La actividad del Pascual Veiga no se limita al taller, ya que mantienen una activa vida social con salidas a museos, asistencia a los ensayos de la Orquesta Sinfónica o pequeños conciertos privados en sus instalaciones.

Además, ellos mismos crean música con el grupo ‘Orquesta Invisible’, formado por varios usuarios, que tuvo la oportunidad de actuar en la fiesta de aniversario. El evento sirvió como escaparate para demostrar que "son capaces de hacer muchas cosas", como señaló Fina Arcas. La presidenta concluye recordando que aceptan encargos y que las puertas de su centro en la calle Villa de Laxe, 23 "están abiertas para el que quiera pasarse por allí".