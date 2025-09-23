La red de afectos que ilumina A Coruña: los premios a las buenas prácticas ciudadanas celebran todo lo que no cabe en un currículum

Un currículum resume una trayectoria, pero no la huella que una persona deja en los demás. Esa marca imborrable, la que nace de la solidaridad, la implicación social y la pasión contagiosa, es la que celebran por noveno año los Premios ás Boas Prácticas Cidadás en A Coruña. Organizados por la Asociación Proxecto Máscaras, estos galardones tienen una particularidad que los hace únicos: la persona premiada una edición es quien elige y entrega el premio la edición siguiente, tejiendo una red de afectos y reconocimientos que crece año tras año.

Héroes anónimos que transforman la sociedad

Este año, la cadena de generosidad ha continuado con historias profundamente humanas. Ricardo Santos, uno de los fundadores de Down Coruña, ha reconocido la labor de Fina Arcas, presidenta del Centro Ocupacional Pascual Veiga. Ambos, padres de personas con discapacidad, se conocieron "haciendo el Camino de Santiago", donde Ricardo vio en Fina a una de esas "personas que brillan". Al recibir el premio, Fina ha destacado que más allá del galardón, se lleva "el privilegio de haber contribuido a dar visibilidad a este colectivo del cual formo parte y que ha sido, sin duda, uno de los grandes sentidos de mi vida".

Asociación Proxecto Máscaras Ricardo Santos y Fina Arcas

Es el privilegio de haber contribuido a dar visibilidad a este colectivo del cual formo parte" Fina Arcas Presidenta del Centro Ocupacional Pascual Veiga

El compromiso con los demás se ha manifestado de múltiples formas. La educadora social Sonia González ha premiado a Pitusa Vaamonde y a su hermano Chemi, a título póstumo, por una vida de dedicación a las personas mayores como animadores socioculturales en Arteixo. Sonia ha recordado cómo luchaban contra los protocolos para "poner el foco en las necesidades de las personas", dignificando una profesión que, como reivindicaba Pitusa, va mucho más allá de "una minifalda y pompones".

Asociación Proxecto Máscaras Pitusa Vaamonde bromea con Sonia González

La importancia de las pequeñas grandes acciones

Otro de los protagonistas ha sido David Hermida, un bombero que se moja, literalmente, en la carrera Enki y en misiones humanitarias por todo el mundo. Ha llevado material a Etiopía, ha traído a refugiados de Ucrania y ha atendido a personas en Grecia, demostrando, como contaba el presidente de Enki, Ángel López, que "papá lo que no quiere es decir que no". El propio David ha reivindicado la importancia de las cosas pequeñas, afirmando que "no hay acción que no merezca la pena, acciones hechas por gente anónima" que contribuyen a que nuestro entorno "sea algo mejor".

Asociación Proxecto Máscaras Ángel López entregó el premio ás Boas Prácticas a David Hermida

Desde el activismo cultural, Fran Quiroga ha definido a Fernanda Pardo, vecina de Monte Alto, como su "musa" y una pieza clave para entender el barrio y la ciudad. Implicada en toda causa justa, desde la defensa de minorías a la lucha por la vivienda digna, Fernanda ha explicado que su compromiso nació de lo que vio en su infancia, en un barrio donde el auxilio social, el hospicio y la cárcel eran parte del paisaje cotidiano.

Asociación Proxecto Máscaras Fernanda Pardo, una de las premiadas

La emoción también ha estado presente en el reconocimiento de Rosalía López a la trabajadora social Laura Presedo, a quien ha descrito como alguien "que desprende calor humano y empatía". Tras 16 años en Grumico trabajando con personas con discapacidad física, Laura ha aprendido que lo que realmente transforma no es solo lo que hacemos, "sino cómo lo hacemos".

Asociación Proxecto Máscaras Abrazo entre Rosalía López y Laura Presedo en la entrega del Premio Ás Boas Prácticas

Lo que realmente transforma no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Laura Presedo Trabajadora social

Referentes que abren camino

Guillermo Fernández Obanza, premiado el año anterior, ha puesto el foco en la necesidad de referentes para los jóvenes en una sociedad "cargada de violencia e intransigencia". Su elegida ha sido Concha Sánchez, una mujer con más de 50 años de activismo que, entre otras muchas cosas, abrió la Casa Labañou Solidaria en Perú, un centro cívico que ofrece un futuro a niños y adolescentes.

Asociación Proxecto Máscaras Guillermo Fernández-Obanza y Concha Sánchez

Finalmente, Proxecto Máscaras ha entregado un premio especial a la productora Tex45 por su trabajo en la serie "A Coral". La productora ha incorporado al elenco a Jesús Suárez, un actor ciego, para interpretar, ni más ni menos, a un personaje ciego aunque no sea actor profesional.

Asociación Proxecto Máscaras Jesús Suárez, en el momento de recoger el premio

Jesús ha compartido una potente reflexión: "La discapacidad y la ceguera me quitó todas esas etiquetas. Me demostró que puedo con todo, que puedo conseguir todo lo que me proponga, así que os animo a que os quitéis todas las etiquetas".