Buscan a un hombre con Alzheimer desaparecido en Sada (A Coruña)
Celso Pérez Regueiro tiene 73 años y fue visto por última vez el viernes
Coruña - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Este lunes se ha retomado la búsqueda del septuagenario desaparecido en Sada (A Coruña) el viernes. Participan patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Sada, Oleiros y Cambre, además del servicio cinológico, con perros especializados. A lo largo de la mañana se incorporan el Servicio Aéreo, Policía Local, Protección Civil, además de diversas personas voluntarias.
Célso Pérez Regueiro tiene 73 años y fue visto por última vez el viernes a las 20h por la zona de Tarabelo, según la Benemérita. Llevaba una camiseta de rayas y pantalones vaqueros, además de un móvil y dinero en efectivo. Fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros por la desaparición de este hombre.
Nuevo rastreo este lunes
El plan para esta jornada es volver a revisar las zonas de Carnoedo, donde este fin de semana habría sido visto, según la Guardia Civil. Desde el ayuntamiento de Sada, piden que cualquier personas que vea a Celso o tenga información sobre su paradero, llame “inmediatamente” al teléfono de emergencias 112.
