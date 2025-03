SOS Desaparecidos: ¿Qué pasa cuando alguien se esfuma sin dejar rastro?

¿Qué pasa cuando una persona desaparece? ¿Qué mecanismos se activan para encontrarla, para lanzar una alerta de SOS Desaparecido? Hoy se celebra el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Un día que mantiene su vigencia más que nunca. Y si no, fíjate en los datos, más de 24.000 denuncias por desaparición al año se registran en España, según los últimos datos facilitados por el Centro Nacional de Desaparecidos.

Datos que siguen confirmando una triste realidad: la de las desapariciones y su impacto en las familias y los conocidos. Wenceslao Yáñez, coordinador de SOS Desaparecidos en Galicia, apunta que parte de los casos que ellos denuncian es porque los familiares se ponen en contacto con ellos pero, en otras ocasiones, por "ignorancia de que existimos nosotros u otras asociaciones" son ellos los que se ponen en contacto con las familias para ayudarles.

En estos casos, la familia difunde la desaparición por sus propios medios y "nosotros hacemos un rastreo por redes sociales. Cuando vemos que alguien tiene un desaparecido, nos ponemos en contacto con ellos y le ofrecemos nuestra ayuda", explica.

GARANTÍAS

Para que SOS Desaparecidos se haga eco de un caso se requieren unas mínimas garantías de que estamos ante una desaparición real. Entre esas garantías, piden copia de la denuncia, una fotografía de la persona desaparecida, "una fotografía reciente" y, en caso de que la persona sea menor de edad, tiene que ir acompañada de una autorización firmada por los dos progenitores.

PRIMERAS HORAS CRUCIALES

Wenceslao Yáñez asegura que es muy importante denunciar las desapariciones en el momento en el que se tiene conocimiento de ellas. "El bulo ese antiguo que te hacían esperar 24-48 horas para poder hacer una difusión, hoy en día, por suerte, ya no es. El protocolo dice que en el momento que una persona ve que un familiar está desaparecido, que no sabe nada de él, fuera de su rutina, y ve que esa persona no aparece es recomendable que se pongan en contacto con los cuerpos de seguridad y presenten una denuncia por desaparición", añade.

SOS Desaparecidos lanza todas las alertas "por igual", aunque reconoce Yáñez que, hay "alertas más graves". ¿Cuáles son esas alertas más graves? "La solicitud más preocupante que tenemos sobre todo aquí en Galicia es de gente mayor, gente que tiene algún problema de demencia y los menores, aunque sabemos que la mayor parte de los menores son fugas pero hay que considerar que son menores y siempre están en peligro de lo que les pueda pasar por ahí fuera", subraya.

¿QUÉ HACEN CON LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN?

Cada alerta que lanza SOS Desaparecidos va acompañada de un número de contacto y un correo electrónico en el que todos los que tengan algún tipo de información sobre la persona desaparecida puede hacerlo. Cuando reciben alguna llamada, apunta Yáñez, lo primero que les dicen es que "a poder ser que a esa persona desaparecida que la ven, si pueden, que le quiten una foto".

Toda la información que les llega es remitida a los cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil que lleva el caso en concreto de esa desaparición sobre la que se ha facilitado información. "Se la pasamos a ellos para que la valoren y la investiguen", destaca.

NÚMERO DE DESAPARECIDOS

En Galicia, SOS Desaparecidos, tiene actualmente activas 30 alertas. Las alertas se mantienen de por vida mientras no aparezca la persona desaparecida, sea viva o muerta. Y al hacer el año de la desaparición "las volvemos a recordar". El caso más antiguo y que está todavía por resolver es el de un médico de Santiago, Fernando Cuadrado, que desapareció en 1990 y "la hemos vuelto a subir a petición de la Policía Nacional".

El caso más reciente es el del joven de Ferrol, Jesús Óscar López, cuyo coche apareció en el entorno del cabo Prior y que "pudo caer al mar". "Mientras no aparezca el cuerpo ni la persona nosotros seguimos con las alertas activas"

iMPACTO TRAUMÁTICO PARA LAS FAMILIAS

La desaparición de un familiar siempre causa un impacto traumático en las familias y sus allegados. El hijo de Wenceslao Yáñez lleva desaparecido desde noviembre de 2012, hace casi 13 años. Wenceslao asegura que "nadie se puede imaginar" qué supone esto para la familia. "Nadie piensa que le pueda pasar algo así y, en el momento que pasa, lo que se tiene que hacer es el día a día, intentar sobrevivir".

Pero es el no saber el por qué se fueron o qué pasó para que desaparecieran lo que, señala Yáñez, es una "muerte en vida". "A todo el mundo se nos murió un familiar, y vas intentando cicatrizar ese dolor, pero el no saber lo qué pasó, dónde está, eso es, un morir en vida", concluye.

REIVINDICACIONES

En este 9 de marzo, Día de las personas desaparecidas sin motivo aparente, Yáñez reivindica una "mejora" de los protocolos, que se apliquen los protocolos que "están marcados". Pide que el dinero que se aporta al Centro Nacional de Desaparecidos vaya destinado a ayudar a las familias de los desaparecidos y a los cuerpos de seguridad del Estado, dotarlos de recursos materiales y humanos para poder localizar a las personas que están en paradero desconocido.

En Galicia, indica, hay muchas zonas rurales y uno de los problemas más graves, señala, es que en estos espacios lo primero que hay que hacer es llamar a la unidad canina, que puede ser determinante a la hora de encontrar a una persona mayor que se puede desorientar. Afirma que estas unidades se están activando "muy tarde". Aquí, lamenta, estas unidades se activan "dos días" después de la desaparición de una persona y "esos rastros que puede haber se disipan en el tiempo".

También lamenta que lleven años solicitando a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se iluminen edificios emblemáticos de cada ayuntamiento y , "por desgracia, sin respuesta, y es", recalca, "una forma de reivindicar, de apoyo y solidaridad con las familias de los desaparecidos". Reconoce, eso sí, que algunos ayuntamientos, sí lo están haciendo por iniciativa propia.

SOS Desaparecidos invita a los ayuntamientos a iluminar sus fachadas o edificios emblemáticos con luz verde a las ocho de esta tarde bajo el lema "Luz para la Esperanza". Esta iniciativa busca solidarizarse con las familias que sufren la desaparición de un ser querido desaparecido.