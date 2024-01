Alquilar un piso en A Coruña, cada vez más difícil: es la ciudad más cara de Galicia

El problema de la vivienda en la ciudad de A Coruña sigue agravándose. Alquilar un piso en la ciudad herculina cuesta, de media, 618 euros. Es un incremento de un 7,3% respecto a 2022, según el Observatorio de Vivienda de la Xunta.

La zona más cara de Galicia

El índice autonómico se basa en los datos de las fianzas depositadas ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Así, según los datos al cierre de 2023, en el distrito más caro de A Coruña el alquiler medio ya supera los 800 euros. Es el del Ensanche, la zona que corresponde al distrito 15004. Este barrio es ya el segundo más caro de Galicia por detrás de la isla de Toralla, en Vigo.

En la otra cara de la moneda estaría Novo Mesoiro. El 15190 es el único distrito coruñés con alquiler medio por debajo de los 400 euros. Con una media de unos 385 euros, apenas sube de precio, pero también es el distrito con menor número de contratos firmados. No llegan a 250 en todo el año pasado.

Reducción de pisos disponibles

En 2023 se depositaron 5706 fianzas de pisos alquilados en la ciudad, casi medio millar menos que las más de 6000 del año anterior. Desde el sector inmobiliario ven cómo se ha reducido la oferta de alquiler disponible pero no la demanda, que sigue siendo muy alta y “en todos los barrios”, según la presidenta del colegio de agentes de propiedad inmobiliaria de A Coruña Patricia Vérez.

“Cualquiera que vaya a una agencia de propiedad inmobiliaria verá que hay poquísimas viviendas en alquiler”, señala. De hecho, cuando queda una vivienda disponible lo más normal es que ya no se llegue a anunciar públicamente porque “se tira de la lista de espera” que tienen las empresas inmobiliarias.

Los efectos indeseados de la Ley de Vivienda

“No se ha movilizado más vivienda, se ha detraído vivienda”, asegura, una situación que atribuye a que “los propietarios pues deciden o dejarlas vacías o dedicarlas a otros tipos de contratos o otros tipos de usos como uso de vivienda turística o vivienda de temporada”. Percibe “cierta inquietud en los propietarios para dedicarlas a un alquiler de uso residencial común y habitual como es el de larga temporada”, algo que atribuye a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda. Por ello, “los propietarios se ven desprotegidos por las leyes y deciden, dentro de su voluntad, no ponerlas en alquiler”

Esto se traduce, a su vez, en un aumento de precios. “Si hubiese más oferta, más vivienda, pues los precios se limitarían”, estima Vérez, que echa en falta más vivienda pública y agilidad municipal para otorgar licencias para que se puedan construir más edificios residenciales.

Perspectivas para 2024

Desde la entidad que agrupa a las inmobiliarias, no cree que vaya a mejorar la situación este año, mientras no haya “seguridad jurídica” para convencer al propietario de movilizar su piso en alquiler. Para ello, se deberían poder “incrementar las rentas de acuerdo con la inflación” o, en caso de incumplimento, “resolver el contrato de forma más o menos rápida, no como ahora que con la nueva ley de vivienda se va a tardar muchísimo más”.

Mientras se reduce el número de viviendas de alquiler tradicional disponibles, suben de forma exponencial las de otro tipo de alquiler, el de la vivienda turística. Hay casi 1.200 pisos declarados como alquiler turístico en la ciudad de A Coruña, un incremento de un 65% en el año 2023 respecto al año anterior.