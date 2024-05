Felipe: “Siempre me ha gustado más soñar que rendirme”

El entrenador del Levante UD, Felipe Miñambres, aseguró este viernes que prefiere soñar con que todavía pueden clasificarse para la promoción de ascenso a Primera antes que rendirse cuando tiene por delante las tres últimas jornadas de LaLiga Hypermotion.

“Intento soñar, me imagino cosas. A veces se dan o no se dan. Tengo una ilusión que a medida que avanza se va desvaneciendo. Veo cosas buenas y a mí siempre me ha gustado más soñar que rendirme. Luego veremos si nos da para seguir soñando”, dijo el entrenador del Levante UD en la previa del partido ante el Eldense a domicilio.

Felipe explicó que antes de fijarse en el resto de resultados de la jornada deben centrase únicamente en ganar el partido en Elda para no lamentarse en el caso de que el resto de equipos fallen. “Tenemos que ir a ganar independientemente de lo que pase. En el fútbol pasan muchas cosas extrañas y si pasan cosas, después es para darnos cabezazos tres días seguidos contra la pared”, indicó el entrenador leonés.

“Lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido. Si no se dan las cosas, será por lo anterior y no haber ganado. Ahora no queda otra que ir a ganar. No admito gente que vaya a jugar el partido a medias”, agregó.

El técnico del Levante admitió que el Nuevo Pepico Amat es “un campo complicado” y destacó el aliciente que les supone al rival poder certificar la permanencia en caso de ganar.“No son fáciles los partidos allí. La ciudad está volcada con el equipo. Tiene sus armas. Se vieron salvados, bajaron un poco y se les complicó un poco. Será duro y ellos son complicados en la estrategia”, finalizó.