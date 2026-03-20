Agenda de A Coruña fin de semana, 20-22 de marzo de 2026

Con la llegada del fin de semana la agenda se multiplica. Son muchas las opciones musicales. En la Sala Mardi Gras, a las once de esta noche será el turno de la banda francesa, compuesta por verdaderos hermanos, The Bloyet Brothers. Las entradas antivipadas pueden adquirirse por 12 euros en Entradium.com

Este sábado ocasión para disfrutar con el grupo Vecinos, subidos a una hora de canciones intensas con grandes letras y acompañados por los coruñeses La Gloria.

Montxo Solórzano, más conocido como Montxo Lautrec, vuelve a pinchar en la noche coruñesa tras 12 años del accidente que lo dejó sordo. Será este sábado en el Garufa Club, en la fiesta de presentación del festival Repica Balboa, donde actuará junto al grupo coruñés Sophie Simonds y los leoneses Prieto Picado

En el Jazz Filloa, este viernes Many Rivers Dúo, con pases a las nueve y media y a las once y este sábado Hot Chocolates Band, con los mismos horarios.

En la Sala O Túnel, del Coliseum, este sábado desde las siete de la tarde llega el Festival 981 United, que regresa con una nueva edición que reafirma el compromiso con la escena metal y hardcore. Las entradas tienen un coste de 35,64 euros en ataquilla.com.

El Puerto de A Coruña acoge una gran feria con atracciones. Es el festival Porto Feria, situado en el Muelle de Batería y que se prolongará hasta el 12 de abril. Abrirá todos los días, de 11 de la este sábado a diez de la noche con puestos de artesanía y atracciones.

Son muchas las opciones culturales que ofrece la ciudad. En la Filmoteca de Galicia a las seis se proyecta el documental ‘O Camiño de Cova Eirós’, una aproximación a la arqueología gallega realizada por el lucense Xose González Varela.

El Sporting Club Casino acoge a las ocho la presentación del libro ‘Amigdala’, de Jaime Borja.

El Teatro Colón acogerá este viernes a partir de de las ocho la IV Gala dos Premios do Deporte Deputación.

Y también el Colón continúa este fin de semana con sus actuaciones de músicas de autor. Este sábado a las ocho y media, la artista malagueña Diana Navarro celebrará aquí sus 20 años de carrera con la gira ‘Ya no estoy sola’, un espectáculo que recorre copla, neocopla, zarzuela y flamenco, estilos que definieron su trayectoria.

Y también en el Teatro Colón, dentro del ciclo Mulleres de cine, el domingo a las siete Ledicia Costas presentará la proyección de ‘La Quimera’. Cada sesión incluye una breve presentación a cargo de las programadoras invitadas, que compartirán su visión sobre la obra seleccionada y su vínculo con el 8M.

En el Teatro Rosalía, este viernes a las ocho y media se representa Ictus (a derradeira leición de anatomía do Dr. Castelao).

Semana Santa

A las seis y media en la Fundación Barrié se presenta el cartel de la Semana Santa 2026.

El pregonero de la Semana Santa coruñesa 2026 será el nuevo Abad de la Colegiata D. Severino Suárez Blanco y será el 28 (sábado) a las 20.00 h. Con él dará comienzo el trigésimo quinto certamen de música religiosa con la actuación del Conservatorio de música de Culleredo

Hasta el 26 de marzo la Parroquia de San Nicolás celebra la Novena de la Santísima Virgen de los Dolores. Habrá misas a las ocho y media, doce y media y siete y media, y ejercicio solemne a las siete menos diez.

Otros actos

La magia toma por primera vez MEGA La noche del viernes 20 de marzo, el Museo de Estrella Galicia propone un nuevo formato de evento que aúna magia, tapas y cerveza de la mano de la estrella mundial del ilusionismo Kiko Pastur ‘Trucos y Tragos’ tendrá lugar en la Sala de Degustación de MEGA a partir de las 20.00h. Toda la información puede consultarse en la web www.mundoestrellagalicia.es.

El Grupo Naturalista Hábitat organiza esta tarde a las cuatro y media una andaina en el ENIL Torre de Hércules. La actividad es gratuita y abierta al público. Estará centrada en la observación e identificación de aves urbanas, en el marco del Día Mundial do Pardal.

Espectáculo de Pantomima Full este sábado a las siete y media en el Auditorio Gaviota de Palexco. Las entradas están también a la venta en ataquilla desde 19,80 euros.

El Mercado de Elviña invitará a comida, bebida y regalos por el Día del Padre. Este sábado a partir de las once, dentro de la iniciativa ‘Cómete o Mercado’ habrá degustaciones gratuitas y, con la compra en los locales pertenecientes a la Asociación de Comerciantes del Mercado de Elviña, los clientes tendrán una invitación para una cerveza en la cafetería. Se celebrará también una actuación musical del cuarteto coruñés ‘Cocktail Musical’.

Marineda City acogerá este viernes y este sábado y también los días 26, 27 y 28 de marzo una experiencia jurásica que transformará el centro en un auténtico escenario prehistórico. Jurassic Days propone un viaje a la era de los dinosaurios a través de figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para poder interactuar con los visitantes. La experiencia podrá disfrutarse en la plaza Emilia Pardo Bazán.

A Coruña acoge este viernes y este sábado la segunda edición de Lareira Conf. Durante dos días, profesionales, estudiantes y comunidades tecnológicas se reunirán en el Rectorado de la UDC, en el parque de la Maestranza, para compartir conocimiento, experiencias y nuevas ideas en un ambiente cercano.

Y el domingo, en el Ágora se vivirá el Concurso de Música Tradicional Xacarandaina.

En la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, en Bergondo, el edificio Sociocultural de A Senra, acoge a las siete y media una charla gratuita organizada por la Asociación contra el Cáncer con el título de ‘O que di a ciencia (e o que non) sobre substancias químicas e cancro. Lo impartirá Elena Lendoiro, profesora permanente laboral de Toxicología en el Instituto de Ciencias Forenses 'Luis Concheiro' de la USC.

También Bergondo inaugura este sábado los actos por el 900 aniversario del Mosteiro de San Salvador. Se celebrará un acto abierto al público en el que, además de los discursos institucionales, se realizará una visita guiada al espacio expositivo que se instalará en el monasterio. Bajo el lema ‘900 anos de memoria en pedra’, se organizarán a lo largo del año actividades, visitas para grupos y diferentes exposiciones. El acto comenzará este sábado a las doce.

Y continúan las actividades conmemorativas por el 8 M en Bergondo. A Senra acogerá también este sábado a las siete de la tarde una de las ‘Escuelas de Salud para la Mujer’. Impartidas por la farmacéutica Alejandra Fontán Otero, la jornada abordará los problemas de salud desde una perspectiva de género y sexo, tratando temas específicos como la menopausia, el riesgo cardiovascular en las mujeres, la osteoporosis y el impacto del dolor crónico y la migraña.

En Oleiros siguen también los bailes para mayores. Este sábado la cita la cita es en Iñás en la Casa do Pobo de cinco a ocho con el dúo D’Vicio.

Y el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera será el escenario este sábado a las ocho y media de la obra teatral O Proceso, de Malasombra.