Cinco bajas seguras y dos dudas en el Granada CF para enfrentarse a la Real Sociedad B

El Granada se enfrenta este domingo (16,15 h.) a la Real Sociedad B. El filial es un equipo que está obteniendo muy buenos resultados en los últimos partidos y desarrolla un buen juego. Para este partido tendrá la baja, por acumulación de amonestaciones, de Carreras, su principal goleador con doce tantos, pero no deja de ser un equipo en un buen estado de forma.

Tres bajas importantes por sanción, dos lesionados y dos jugadores destacados que son duda para este partido en el Granada. Sancionados están Sergio Ruiz, Jorge Pascual y Arnaiz. Lesionados continúan Casadesús y Astralaga. No se conoce si podrán disputar el encuentro Rubén Alcaraz y Alemañ, debido a problemas físicos. Por tanto, componer un once inicial es una especulación compleja. Lo que sí parece deducirse de las palabras de Pacheta antes del partido es que no insistirá en una defensa con tres centrales. Por tanto, un probable once podría estar compuesto por: Luca Zidane; Óscar, Williams, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Alemañ, Izan González; Álex Sola, Gonzalo Petit y Pablo Sáenz. Si finalmente Rubén y Alemañ no estuvieran en disposición de actuar, todo cambiaría.