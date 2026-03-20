El Caballo de Plata se impuso al Círculo Mercantil y se asegura la permanencia en Andaluza

El Club Caballo de Plata logró una importantísima victoria en casa en la sexta jornada del grupo F de la Liga de Primera Andaluza. Los motrileños ganaron con claridad al Círculo Mercantil B (3,5-1,5). El encuentro comenzó con el primer punto para el equipo, Julio Bacas sumó la victoria al no presentarse su rival. Poco después, Alejandro Valenzuela conseguía el segundo tras una espectacular partida de ataque, resolviendo la posición en tan solo 20 jugadas.

El tercero, que aseguraba la victoria, llegó gracias a Francisco Javier Benarque, que supo resistir los embistes del rival y esperar el momento oportuno para aprovechar sus errores y rematar la partida. Por su parte, Borja Cañadas firmó tablas tras una larga lucha en la que dispuso de ventaja durante buena parte de la partida, aunque finalmente no pudo transformarla en victoria. Por último, Ángel Serrano veía escaparse una partida, que apuntaba a tablas, tras más de cinco horas de batalla.

Con este resultado el Caballo de Plata de Motril se coloca en tercera posición de la clasificación general. La próxima jornada, a jugarse el domingo 22 de marzo, los motrileños recibirán en casa al Rey Huércal A. Al encuentro ambos equipos llegan con los deberes realizados tras tener ya asegurada la permanencia.