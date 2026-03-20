Mario Domínguez, del Atletismo Delsur La Palma, quinto de España sub 18 en heptatlón

El Complejo de Tecnificación de Antequera acogió el Campeonato de España sub 18 Short Track, un evento que contó con la participación de tres deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma que compitieron entre los mejores deportistas nacionales de su categoría en una de las citas más importantes del atletismo en pista cubierta.

El resultado más destacado lo firmó Mario Domínguez Tarifa, que consiguió una meritoria quinta posición en el heptatlón, situándose entre los mejores atletas sub 18 del país tras completar un concurso muy sólido y regular en las siete pruebas combinadas. Mario realizó registros espectaculares en 60 metros lisos (7:47); salto de longitud (6,50 m. y MMP); peso (10:93 m.); salto de altura (1,84 m.); 60 metros vallas (8:68 y MMP); salto con pértiga (3,90 m.); y 1.000 metros lisos (2:58.42 y MMP).

Estos resultados reflejan la gran progresión del atleta del Delsur La Palma, que además consiguió tres mejoras de marcas personales (MMP). Junto a él también compitieron Natalia Martín Corral y Darío Segovia López, que en ambos casos acariciaron las finales. Natalia participó en los 800 metros lisos, donde finalizó quinta en su semifinal quedándose cerca de las posiciones que daban acceso a la final. Por su parte, Darío realizó una gran carrera en los 400 metros lisos, en la que cosechó nueva mejor marca personal, fue segundo en la semifinal.