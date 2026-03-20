Baiona (Pontevedra) reúne a expertos en epilepsia del norte de España y Portugal para abordar nuevos tratamientos y retos en la atención a los pacientes

La localidad de Baiona (Pontevedra) ha acogido esta semana un encuentro que ha reunido a destacados epileptólogos y neurólogos del norte de España y Portugal, con el foco puesto en las necesidades aún no cubiertas de las personas que conviven con epilepsia. La reunión, coordinada por la Dra. Xiana Rodríguez Osorio, neuróloga del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y especialista en epilepsia, ha servido para actualizar conocimientos y compartir experiencias sobre el manejo de esta enfermedad neurológica. En una entrevista concedida en el marco de las jornadas, la doctora Rodríguez subraya la importancia de escuchar de primera mano a los pacientes y sus familias para mejorar el acceso a una atención integral, tanto médica como emocional y social.

QUÉ ES LA EPILEPSIA

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por crisis epilépticas recurrentes debidas a descargas eléctricas anómalas en el cerebro, que pueden provocar convulsiones, ausencias, alteraciones sensoriales o cambios bruscos de comportamiento. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el mundo, con unos 50 millones de personas afectadas, según la Organización Mundial de la Salud. Puede aparecer a cualquier edad y tener un impacto significativo en la vida laboral, académica, social y emocional de quienes la padecen, lo que hace imprescindible un enfoque que vaya más allá del mero control de las crisis. Los expertos reunidos en Baiona insisten en la necesidad de combinar tratamiento médico, apoyo psicológico y recursos sociales que reduzcan el estigma y favorezcan la autonomía de los pacientes.

NUEVOS FÁRMACOS Y TERAPIAS

El tratamiento de primera línea sigue siendo la medicación antiepiléptica, cuyo objetivo es reducir la frecuencia e intensidad de las crisis y lograr, cuando es posible, periodos prolongados sin convulsiones. En los últimos años se han incorporado nuevos fármacos, como cenobamato, fenfluramina y cannabidiol de uso farmacológico, que ofrecen alternativas para pacientes con epilepsia farmacorresistente y síndromes como el de Dravet o Lennox-Gastaut. Estos medicamentos han demostrado reducir de forma significativa las crisis en epilepsias de difícil control, mejorando la calidad de vida en casos seleccionados.

Junto a los fármacos emergentes, las jornadas de Baiona han puesto el foco en terapias avanzadas como la cirugía de la epilepsia y los sistemas de neuroestimulación, que tratan de modular la actividad eléctrica cerebral mediante dispositivos implantables cuando la enfermedad no responde a los tratamientos habituales. La investigación en terapias génicas y celulares para determinadas epilepsias raras abre, además, la puerta a un manejo más personalizado en los próximos años.

ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD DE VIDA

Tal y como destaca la Dra. Xiana Rodríguez en la entrevista, ningún avance será completo si no se acompaña de equipos multidisciplinares, formación al entorno y medidas específicas contra el estigma. La evidencia apunta a que la calidad de vida de las personas con epilepsia mejora cuando, además del control de las crisis, se garantizan la integración social, la estabilidad psicológica y el apoyo familiar y comunitario. Por ello, los expertos reunidos en Baiona defienden mantener un enfoque integral y centrado en la persona, en el que neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos y trabajadores sociales trabajen de forma coordinada para que el diagnóstico de epilepsia no implique renunciar al proyecto de vida de cada paciente.