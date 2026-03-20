Este sábado Ignacio Castillo pronuncia el pregón de la Semana Santa de Málaga en el teatro Cervantes

Con motivo de este acontecimiento, recordamos la entrevista que realizamos al periodista y cofrade Ignacio Castillo en el espacio Cruz Guía en La Tarde en COPE MÁS Málaga el pasado 1 de octubre de 2025 recién nombrado pregonero.

Una vida ligada a las cofradías

La vinculación de Ignacio Castillo con la Semana Santa viene de la tradición familiar, ya que llegó a la cofradía "de la mano de mi padre". Su faceta como comunicador también se forjó muy pronto en este ámbito, pues empezó a informar sobre la Semana Santa en 1995, antes incluso de iniciar la universidad, colaborando en las retransmisiones de la antigua Canal Málaga.

Esta devoción ha marcado su vida hasta tal punto que su hija lleva el nombre de Paz de la Trinidad, uniendo la advocación de la Virgen de la Paz, de la que su mujer y él son devotos, y la titular de su propia hermandad. Su especialización en la información cofrade fue un paso natural derivado de esta profunda vivencia de la fe.

Servicio y conocimiento de causa

El Cautivo

Quien piense que ser hermano mayor de una cofradía es un privilegio, está muy equivocado"

Castillo, que ha sido hermano mayor del Cautivo, defiende que este cargo no es un honor, sino "un servicio que se hace de forma altruista y voluntaria". Subraya que "quien piense que ser hermano mayor de una cofradía es un privilegio, está muy equivocado", y lo define como un trabajo arduo motivado por la devoción y la vocación de servicio a los hermanos, a la Iglesia de Málaga y a la ciudad.

Su doble condición de periodista y cofrade le aporta, según explica, "conocimiento de causa". Lejos de restarle objetividad, considera que ser "cocinero antes que fraile" y haber formado parte de una junta de gobierno le hace "más comprensivo" y le otorga una mayor capacidad para la crítica y la alabanza, al entender desde dentro el esfuerzo que todo implica.

Una 'exclusiva' inesperada

El nombramiento como pregonero fue toda una sorpresa. Según relata, fue "embaucado" para asistir a una reunión en la Agrupación de Cofradías con el pretexto de colaborar en una nueva estrategia de comunicación. En mitad de la conversación, le comunicaron la noticia, una "gran exclusiva" que, paradójicamente, no pudo publicar.

Virgen de la Trinidad

Aunque la designación no se hizo pública hasta el 24 de septiembre, Castillo la conocía desde el día 4. Sin perder tiempo, comenzó a trabajar en el pregón el 15 de septiembre, festividad de la Virgen de los Dolores, una fecha que eligió por su profundo significado para él.

Es un camino muy bonito el que acabo de iniciar"

Ahora afronta la tarea con ilusión. "Es un camino muy bonito, sin duda, el que acabo de iniciar, y lo más bonito de todo es cómo tanta gente buena se alegra de mi alegría, y eso es muy reconfortante", ha expresado.