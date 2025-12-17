Agenda de A Coruña miércoles, 17 de diciembre de 2025

Son muchas las opciones de este miércoles. En el Teatro Colón, a las siete, y con entrada gratuita hasta completar aforo, puede disfrutarse del concierto especial de Navidad de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Tenemos también concierto en la Sala Mardi Gras. A las ocho y media, por solo cinco euros, se puede disfrutar de las múltiple voces del alumnado que forma la cantante coruñesa Carmen Rey.

En el Jazz Filloa, hoy estará Antonio Llorente Quintet, con pases a las nueve y media y a las once y entradas a diez euros.

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda estará hoy a las ocho en la calle Riego Agua para cantar el himno gallego, con la colaboración de Cántigas da Terra.

Actos de navidad

El Ayuntamiento de A Coruña está celebrando talleres de Navidad en el hall de la Casa del Agua a lo largo de esta semana para concienciar sobre la sostenibilidad y economía circular. Son gratuitos y abiertos a todo el público y el de esta tarde, de cuatro y media a ocho y media lleva por título ‘Marionetas que contan historias’. Se elaborarán marionetas móviles con materiales reutilizados.

Además, el Mercado de Nadal abre de once a tres y de cinco a diez. Y el Belén Municipal puede visitarse de once a dos por las mañanas, y de cinco a nueve por las tardes. Habrá también actuaciones de corales en los soportales de María Pita. A las siete y media de la Polifónico Coruñesa Canticorum y, a las ocho y media, de la Asociación Musical y Cultural Diapasón.

Y tenemos visita de Papá Noel a las cinco y media en la planta baja del Centro Comercial Los Rosales.

Charlas

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña, en la calle Real, acoge a las cuatro el taller gratuito ‘É Nadal e faltas ti’, dirigido a personas en duelo. Se ofrecen pautas sencillas para afrontar las fiestas tras la pérdida de un ser querido.

A las ocho, en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, nueva cita con el Ciclo ‘Notas y Hogueras’. En esta ocasión, será el Orfeón Herculino quien ofrecerá el tradicional concierto de Navidad. El acceso es libre hasta completar aforo.

Dentro de su programa ‘Nos quitamos la bata, por ti y por mí’, la Fundación San Rafael acoge hoy a las siete la ponencia ‘Cómo fomentar nuestra capacidad de adaptación, con la psicóloga Marta de la Fuente. La inscripción previa es obligatoria.

En la Casa Museo Casares Quiroga hoy a las siete se celebra la conferencia ‘Pedro Soler y la jondura humana’, impartida por el periodista Pere Pons.

Libros y cine

A las siete, en la librería Galgo Azul se presenta la obra ‘Tiro libre’, de Julio Torrado. El autor estará acompañado por la alcaldesa Inés Rey.

El doctor Manuel Viso firmará hoy ejemplares de su libro ‘Super Sanos’, a partir de las siete y media en la Librería Arenas.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta Bright Future, y a las ocho y media ‘O agro’.

Entradas a la venta

Esta mañana han salido a la venta las entradas para el concierto que Raphael ofrecerá en el Coliseum el 21 de noviembre de 2026. Pueden adquirirse en ataquilla.com, la taquilla de la Plaza de Ourense y en la web raphaelnet.com.

Y últimas entradas a la venta para disfrutar mañana a las ocho y media de Grandes del Gospel, en el Palacio de la Ópera. Están a la venta en ataquilla y en la plaza de Ourense.

En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, a las ocho tendrá lugar un acto organizado por el Ateneo Republicano de Galicia en el que se presentará el libro de Jesús Ruiz Mantilla ‘Franco y yo’.

El metrosidero de dos siglos del cuartel de Policía Local representa a A Coruña en el certamen estatal del Árbore do Ano y hoy termina el plazo para realizar la votación a través de la web oficial del certamen arbolyboquedelao.es.

Comarca

La pista de hielo natural instalada en la Polideportiva de Avenida II República, en Perillo, que estará operativa hasta el 11 de enero y abre esta tarde de cinco menos cuarto a nueve y media.

Culleredo acogerá estas navidades propuestas de ocio deportivo con un campus de patinaje y otro de fútbol sala. El de pantinaje se celebrará del 22 al 27 de diciembre en el Polideportivo Ría do Burgo y el coste será de 55 euros por persona. Y en cuanto al de fútbol sala, será del 22 de diciembre al 2 de enero y un precio de 90 euros.

En Arteixo, el Mercado de Nadal abre de lunes a viernes de cinco a nueve.