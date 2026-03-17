Agenda de A Coruña martes, 17 de marzo de 2026

La agenda de esta martes ofrece opciones muy variadas. Suede, uno de los grupos más icónicos del britpop presentará su nuevo disco «Antidepressants», en un concierto a partir de las nueve en la Sala Pelícano. Y, dentro del ciclo Momentos Alhambra, hoy actuación en la Sala Malavida, de Cocco Lexa

En el Sporting Club Casino se celebra a las seis la conferencia con el título ‘Derechos básicos. Consumo responsable’, organizada por la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña. El acceso es libre hasta completar aforo.

Dentro del ciclo ‘Elas son artistas’, hoy habrá dos mesas redondas en las instalaciones de Coca Cola en Alfonso Molina. La jornada comenzará a las seis y las conferencias llevan el nombre de ‘Muller, cultura e profesionalización do sector’ y ‘Traxectorias profesionais na interpretación’.

Oportunidad para disfrutar de la pasión por el Leyma Coruña esta tarde a partir de las seis y media en el Semisótano de El Corte Inglés. Habrá un encuentro con los jugadores Dino Radoncic y Macachi Braz. Estarán a disposición del público para firmar autógrafos, hacerse fotografías y vivir la pasión por el baloncesto.

La UNED de A Coruña está dedicando los martes de marzo a reflexionar sobre mujeres, arte e igualdad con motivo del 8M. Hoy a las siete, con modalidad presencial y retransmisión online en directo y diferido, la charla será de Helena López Gómez, doctora en Historia. Abordará la vida de las mujeres en Roma, los distintos roles, responsabilidades y realidades femeninas en la sociedad romana a partir de las fuentes históricas disponibles hoy en día.

En el Centro Fonseca a las ocho y cuarto habrá una nueva sesión con el jesuita José García de Castro para presentar su obra “El Océano y la Cruz”. Es un trabajo de investigación histórica y teológica que recorre la vida y labor evangelizadora de doce misioneros de la Compañía de Jesús.

En la Filmoteca de Galicia, a partir de las seis se proyectan El vagabundo, El pequeño caos y El amor es más frío que la muerte, de Fassbinder. Y a las ocho y media, Nouvelle Vague.

Tanxugueiras presentará el 17 de octubre en el Coliseum su nuevo álbum, ‘O Cuarto’. Las entradas están a la venta en la propia web oficial de Tanxugueiras.

Matogrande y Xuxán es la próxima parada del circuito Coruña Corre, que volverá a los barrios de la ciudad el domingo 12 de abril. Las inscripciones ya están abiertas en la página web del circuito.

Hasta las cinco de la tarde, la Facultad de Ciencias, en el Campus de la Zapateira, acoge la Masterclass Internacional ‘Física de Partículas coas Mans’. Está dirigida a estudiantes de 2º de Bachillerato de centros educativos de Galicia. En esta edición participarán 66 alumnas y alumnos procedentes de once centros, que podrán participar en una experiencia científica que simula el trabajo real de las personas investigadoras en física de partículas.

El Colegio de Economistas analiza las claves de la "Segunda Oportunidad" tras los últimos pronunciamientos del Supremo. El seminario tendrá lugar este martes, en horario de 16:30 a 18 horas, computando el tiempo lectivo como formación obligatoria para Auditores, Economistas Forenses y Expertos Contables.