Ricardo Ruipérez, de M-Clan: "Siempre hemos dicho que Galicia es nuestra segunda casa"

La legendaria banda de rock M-Clan regresa a A Coruña el próximo 14 de marzo como cabeza de cartel del EXPORock Festival. En una entrevista en el programa Mediodía COPE en A Coruña, el guitarrista y fundador del grupo, Ricardo Ruipérez, ha repasado sus 30 años de trayectoria y ha mostrado su entusiasmo por volver a una tierra que consideran su segundo hogar. La actuación se enmarca en su gira de 30 aniversario y los murcianos prometen un directo enérgico en EXPOCoruña.

30 años de rock ininterrumpido

Desde que grabaron su primer disco en Memphis en 1996, la música ha sido el eje central de sus vidas. "M-Clan nos ha vertebrado nuestra vida y siempre ha sido el objetivo principal", afirmaba Ruipérez. Tres décadas después, el músico reconoce que el tiempo ha pasado rápido, pero se enorgullece del camino recorrido: "Hemos sido un grupo que ha aguantado, que ha llegado tarde, pero ha llegado. Tenemos un buen bagaje y un buen background para la gente y para la prensa, la industria musical y todo el mundo, y yo creo que es porque algo habremos hecho bien por el camino".

Europa Press M-Clan, en 2017

Para esta gira, la banda no mira hacia atrás, sino que apuesta por un formato renovado con una "superbanda" que incluye una sección de metales para ofrecer un repertorio con sus temas más conocidos. Ruipérez destaca la importancia del público en sus directos, una energía que reciben desde el escenario. Aunque los festivales tienen un formato diferente, el guitarrista es claro: "A nosotros nos da un poco igual, es decir, un escenario es un regalo".

Galicia, segunda casa

El vínculo de M-Clan con Galicia es profundo y duradero. La familia de Carlos Tarque, vocalista del grupo, es de Pontareas, un hecho que ha fortalecido su conexión con la comunidad. "Siempre hemos dicho que Galicia es nuestra segunda casa", confiesa Ruipérez. Los recuerdos de sus conciertos en A Coruña son numerosos y especiales, desde sus inicios en el Playa Club hasta actuaciones memorables en la Plaza de María Pita o en el Palacio de la Ópera, consolidando a la ciudad como una parada obligatoria en sus giras.

Su directo sigue siendo su gran baza, una experiencia que el propio Ruipérez describe como enérgica y participativa. "Somos una banda muy enérgica, con mucha participación del público y hacemos un rock como muy cercano", explica. La clave, según el músico, es un "arsenal de canciones y temas muy conocidos" que asegura la complicidad con los asistentes. "Para nosotros es muy importante que el público se lo pase muy bien, porque es eso un poco lo que nos llega al escenario desde abajo".

EXPORock: mucho más que música

La primera edición del EXPORock Festival se celebrará el sábado 14 de marzo de 2026 en EXPOCoruña con un cartel que reunirá a nombres clave del rock nacional e internacional. Además de M-Clan, el festival contará con las actuaciones de Soziedad Alkohólika, El Drogas, Obús, Talco, Ciclonautas y Agoraphobia, con un artista destacado aún por anunciar. La jornada se extenderá desde el mediodía hasta la madrugada, con las entradas casi agotadas.

Exporock Presentación del Exporock Festival

Uno de los elementos diferenciales del evento será la fuerte presencia del mundo del motor. Más de 100 motos de clubes de Harley-Davidson y custom de España y Portugal se darán cita en la Plaza de María Pita por la mañana, antes de desplazarse al recinto del festival para formar parte de una exposición permanente. La programación matinal, con conciertos de Agoraphobia y Talco, está pensada para el público familiar, con acceso gratuito para menores de 16 años acompañados.

Más allá de la música, EXPORock ofrecerá una experiencia completa con una feria vintage de vinilos y ropa, una zona gastronómica con foodtrucks y diversos espacios de encuentro. El festival nace con la ambición de consolidarse como una cita de referencia en el calendario cultural coruñés, recuperando un espacio para un género ligado a la identidad de la ciudad.