Agenda de A Coruña lunes, 27 de abril de 2026

Oportunidad para disfrutar en el Circo de Artesanos de un Recital de Violín a partir de las siete y media de esta tarde, con obras de Bach, Schostakovich y Tchaikovsky. La entrada es libre hasta completar aforo. El violinista será Mario Rabanal y la pianista acompañante, Cristina Esclapez.

Dentro de los actos especiales de clausura de la muestra ‘Emigrantas: emerxer do silencio’, a las siete se presenta en el Kiosco Alfonso la revista con el mismo nombre de la exposición. La publicación está concebida como soporte editorial complementario de la muestra. Amplía y contextualiza los contenidos expositivos, ofrece lectura especializada y funciona como memoria documental del proyecto. El sábado habrá también una visita guiada a las seis y la exposición terminará el domingo.

El Espazo +60 Afundación de A Coruña, en la calle Alta 7, abre su tradicional tienda solidaria en favor de la Asociación Galega de Ataxias. Permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo. Todos los artículos a la venta han sido elaborados por personas socias del Espazo +60, participantes en el programa de voluntariado de la Obra Social de ABANCA.

La Facultad de Turismo de la UDC celebra una nueva edición de Turiciencia con un programa centrado en los retos y oportunidades del sector. La iniciativa se desarrolla desde este lunes y hasta el miércoles en el Salón de Grados de la Facultad de Turismo. El ciclo reunirá profesionales, responsables institucionales y especialistas para abordar cuestiones claves como la comercialización turística, la gobernanza, la gestión hotelera y el impacto de las nuevas tecnologías. El acto es abierto al público hasta completar aforo. La sesión de esta tarde se retoma a las cuatro y media y mañana por la mañana continuará a las doce y media.

Exposiciones

Última semana para visitar la exposición Wonderland, sobre la fotógrafa Annie Leibovitz, en la Fundación Marta Ortega Pérez, en el Muelle de Batería.

Y el jueves llegará a la ciudad la exposición ‘Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna’. Podrá visitarse en el paseo del Parrote entre el 30 de abril y el 10 de junio.

Valeria Castro actuará en A Coruña el 27 de agosto. La cantante canaria formará parte del cartel de un nuevo ciclo de conciertos que tendrá lugar este verano en A Coruña y que ofrecerá una experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos La artista presentará en el Parque de Santa Margarita su último álbum, el cuerpo después de todo. Las entradas están a la venta en ataquilla y en ticketmaster.

Comarca

En Oleiros, dentro de la actividad ‘Hora do conto’, este lunes la cita es en la Biblioteca Municipal María José Ruso, de Dorneda, a las cinco y media con el espectáculo ‘Paxariños’, de Triketrinke Teatro.

Y el concello oleirense organiza también una ruta familiar por la Terra Chá para el próximo 9 de mayo. Se ofertarán cuarenta plazas para cada una de las salidas con un precio de 12 euros para personas adultas y 6 euros para menores de edad. Las preinscripciones pueden realizarse desde esta mañana a través de la web municipal.