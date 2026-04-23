Agenda A Coruña jueves, 23 de abril de 2026

El Día del Libro marca gran parte de los actos de este jueves en A Coruña. El Ayuntamiento lo conmemora con el lema de ‘Un libro, unha historia’ y a tra´ves de actividades programadas por la Red de Bibliotecas Municipales. El acto central se celebra a las siete y media en la Biblioteca Municipal de Estudos Locais y consistirá en la charla ‘A lectura é un dereito humano?’ Contará con la intervención del profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, que formulará la posibilidad de abordar la lectura como un derecho humano. Estará acompañado por Daniel Granados. Investigador y gestor experto en derechos culturales. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.

La Biblioteca Provincial de la Diputación celebra el Día del libro con la presentación a las seis y media de ‘Os libros durmidos’, de María Canosa y Laura Sánchez. La obra profundiza en la historia de la Biblioteca y la riqueza de sus fondos.

Con motivo también de la celebración de este 23 de abril, la Banda Municipal de Música ofrecerá a las ocho una gala lírica y literaria en el Centro Ágora. La actuación contará con la colaboración del aula de canto del Conservatorio Superior de Música. La entrada se gratuita hasta completar aforo.

La Biblioteca Histórico Militar realiza una jornada de puertas abiertas y también una exposición de fondos para conmemorar la Efemérides 2026 del Ejército de Tierra sobre el 250 Aniversario de la Contribución Militar Española a la Independencia de los EEUU. También obsequiará con libros expurgados a todos los visitantes y usuarios de esta biblioteca ese día. Por la tarde se podrá acceder de cinco a siete.

Libros Hércules celebra el Día del Libro con una feria de 3.000 ejemplares a 1 euro. Es la primera edición de ‘Libro Stock A Coruña’, un evento diseñado para fomentar la lectura y dar una segunda vida a miles de historias. Hasta el día 30, la librería pondrá a disposición del público una selección a ese precio de un euro.

La coruñesa Carolina Iglesias firmará ejemplares de su novela ‘Para siempre es mucho tiempo’, en la primera planta del centro comercial Marineda a partir de las siete y media.

En la librería Arenas habrá firmas de libros esta tarde. A las seis, con el autor José Vicente Domingos. A las seis y media, con Eduardo Caamaño acoge a las seis firma de libros de José Vicente Domingos. A las siete con Hugan C. Pekiar y Jaime Borja. A las siete y media con Lola López Menéndez y a las ocho, José Manuel Fernández Caamaño. Se obsequiará con una rosa con cada ejemplar firmado.

Fuera del término municipal de A Coruña, hay también variedad de eventos con motivo del Día del Libro. Culleredo lo celebra con el concierto-conferencia ‘A música dos deuses’ a las siete en la Biblioteca Xosé Cardeso Liñares. La entrada es libre hasta completar aforo y la propuesta contará con la participación de Concepción Pazos y la soprano Susana de Lorenzo.

Silvia Salgado presenta a las siete ‘Antes del lunes’, en las antiguas caballerizas del Pazo de Lóngora, en Oleiros. La escritora dialogará con Francisca García Jáñez en un acto que combinará literatura, reflexión y música en directo

Y también en Oleiros, dentro de la actividad ‘Hora do conto’, hoy la cita es en la Biblioteca Central Rialeda a las cinco y media, con el espectáculo de cuentacuentos ‘Avións de papel’

Música

Tenemos también muchas más citas al margen del Día del Libro. A las ocho, con todas las entradas agotadas, comienza el Festival Internacional de Música Contemporánea RESIS en el Teatro Rosalía. La obra Rothko Chapel será interpretada a las ocho por el grupo Gallaecia Ensemble Barroco e a agrupación vocal KEA de Bilbao, en colaboración co Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia.

Comienza también la sexta edición del Encontro Mundial de Humorismo, que se celebra hasta el 3 de mayo en A Coruña. Hoy habrá doble función en el Teatro Colón de ‘Corta el cable rojo’ a las siete y media y a las diez y entradas a la venta en ataquilla.com.

En la Sala Mardi Gras, concierto a las nueve y media de Jaguayano. Es la fresca y luminosa propuesta del joven Pablo Gómez, quien desde la Costa Quebrada cántabra, nos traslada de manera orgánica, con ukelele y nylon, a playas paradisíacas que podrían estar en cualquier parte del mundo, o en nuestra imaginación.

Y a las nueve en el Garufa Club, Sonemerxente Amoebo + Law.

Otros actos

Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven a A Coruña con ‘Escenas de la vida conyugal’, cinco únicas funciones del 24 al 28 de junio en el Teatro Colón. Las entradas están a la venta en ataquilla.com desde esta misma mañana.

En la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, a las siete y media, dentro del Ciclo ‘Otero Predraio, arredor de nós’, hoy se celebra la conferencia ‘Un intelectual chamado Ramón Otero Pedraio’ A sesión será impartida por Patricia Arias Chachero, una de las investigadoras que mejor conoce los engranajes del pensamiento oteriano.

En la Sede del Colegio de Médicos de A Coruña, en la calle Riego de Agua, se celebra a las ocho la conferencia “Terapias celulares en Cáncer Infantil: Nuevas estrategias de inmunoterapia del laboratorio al paciente”.

Dentro del Ciclo Bergondo en Feminino 2026, el Centro Social de Cortiñán acoge de cinco a ocho la conferencia ‘Coser a historia con Verónica Ramilo’. Es una propuesta creativa para acercarse a la memoria y a las experiencias de las mujeres a través del trabajo manual y colectivo.