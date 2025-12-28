Abanca y su Obra Social dibujan sonrisas en los niños más vulnerables con la donación de juguetes a Cáritas de A Coruña: " La ilusión de contar..."

Dibujar sonrisas en los más pequeños en una época especialmente mágica para ellos. Ese es el objetivo de ABANCA y su Obra Social, que han entregado a Cáritas Interparroquial de A Coruña un lote de juguetes nuevos para repartirlo entre las familias más vulnerables. La iniciativa busca que la felicidad llegue a todos los hogares en unas fechas tan señaladas.

José Manuel Mourelo, coordinador de responsabilidad social y sostenibilidad de la Obra Social de ABANCA, ha explicado que el reto es cada vez mayor, ya que "los juguetes han incrementado sustancialmente el precio y todos se han encarecido un montón". Por ello, "cada año hay que hacer un esfuerzo mayor para poder llegar a este número de familias". Mourelo ha destacado que el objetivo final es que "la felicidad en estas fechas llegue a los más pequeños y que podamos aportarles esa alegría".

Además de esta aportación directa de la entidad, ABANCA mantiene activo hasta el 30 de diciembre el portal dibujarsonrisas.abanca.com para seguir recaudando fondos solidarios destinados a las ONG colaboradoras como Cáritas.

Una ayuda para más de 900 niños coruñeses

Desde Cáritas, su responsable de gestión de enseres, Rosa García Vilariño, ha agradecido la donación, que permitirá "llegar a muchos más niños en estes días, además, que son tan especiales". Ha subrayado la importancia de que sean juguetes nuevos con los que los niños puedan sentir "la ilusión de contar con aquello que soñaron". Este año, la ayuda llegará a más de 900 niños y niñas coruñeses.

La ONG mantiene la tradición de los Reyes Magos, y las familias recogen los lotes de regalos los días 4 y 5 de enero. Sin embargo, como explica García Vilariño, la influencia de Papá Noel ha hecho que también se adelante "un regalo pequeño" que las familias han recogido entre el 20 y el 24 de diciembre.

El reto de la logística y el voluntariado

Todo este trabajo es posible gracias a la gran labor que realizan cientos de voluntarios. Sergio Fraga, responsable de logística de Cáritas en A Coruña, ha destacado la incorporación de gente nueva: "Lo importante es que está viniendo mucho voluntario nuevo. Gente nueva, estudiantes que, en las vacaciones, pues, quieren aportar también algo". Sin ellos, asegura, repartir, organizar y hacer los lotes "sería casi imposible".

El trabajo logístico, coordinado por dos personas, es ingente. Incluye la recogida de donaciones de Navidad, tanto de juguetes como de alimentos, y también de muebles que la gente dona para darles "una segunda vida". Fraga detalla el proceso: "Hay que coordinar todo esto, recoger los muebles, censarlos, asignar un código a cada uno y subirlos a una página web que tenemos para que las parroquias sepan lo que hay".

La pobreza, un problema que no cesa

Lamentablemente, la pobreza no deja de crecer en la ciudad. Desde la organización explican que no se logran superar los niveles de pobreza y que el reto es mayúsculo. El problema afecta de forma creciente a "familias trabajadoras que no consiguen llegar a final de mes" y que necesitan ayudas de alimentación. La vivienda, cuyo coste es "imposible", agrava la situación. "Hay un nivel de pobreza que no superamos, y ese es el reto, superar los niveles de pobreza que tenemos en la ciudad", concluyen.