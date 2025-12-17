Cáritas se alía con los Reyes Magos para que ningún niño de A Coruña se quede sin regalos: "Sin ellos no sería posible"

Vivir con dignidad no puede ser una cuestión de suerte. Eso dicen desde Cáritas que se vuelca, más si cabe en estas fechas, para que la dignidad no sea solo "una cuestión de suerte". Desde la entidad en A Coruña, su directora, Loli Rivas, ha explicado el funcionamiento de una de las campañas más especiales de estas fechas, la que busca "ayudar a los Reyes Magos a que todos los niños de A Coruña reciban su regalo, y que lo reciban en unas condiciones muy dignas como cualquier niño". Para ello, durante el mes de noviembre se recogen las cartas que los más pequeños escriben a los Reyes para conocer sus preferencias y asegurar que ninguno se quede sin su presente.

Una red de solidaridad para cumplir sueños

La colaboración ciudadana es clave para que los Reyes Magos puedan cumplir los deseos de todos. Según ha detallado Loli Rivas, se pueden entregar juguetes nuevos en entidades colaboradoras como Alcampo, El Corte Inglés y Toys"R"Us, donde los clientes pueden comprar un juguete y dejarlo directamente para Cáritas. Además de las donaciones materiales, Rivas ha subrayado el papel insustituible del equipo de voluntarios. "Cada paquete va para cada niño con lo que ellos hayan pedido", afirma, un proceso que depende de un gran equipo de personas.

La directora de Cáritas ha querido destacar la diversidad de este equipo humano, con "voluntarios de distintas edades y procedencias", incluyendo personas de diferentes países. Su labor es fundamental, ya que, según sus palabras, "sin ellos no sería posible colaborar con los Reyes Magos para que los paquetes lleguen a cada niño". Este año, Rivas celebra la implicación de muchos jóvenes de 15 y 16 años que se suman a la campaña, una oportunidad para que "empiecen a conocer lo que es Cáritas, hasta dónde llega, qué es lo que se hace, cuántas familias se atiende".

Entre los juguetes más deseados por los pequeños, la directora de Cáritas desvela que lo que más demandan son "muñecas, coches, maquillajes y balones de fútbol". La organización se esfuerza en cumplir estas peticiones y, cuando las donaciones no son suficientes para cubrir todas las cartas, la propia entidad se encarga de comprar los juguetes que faltan "para que no les falten a ningún niño".

Más allá de los juguetes

La campaña de Reyes ha experimentado un crecimiento exponencial. "Empezamos en el 2016 con 300 niños y el año pasado llegamos a 835 lotes nominativos para 470 familias", ha explicado Rivas. Este año la cifra es aún mayor, con más de 900 niños ya apuntados. Para hacer frente a esta demanda, además de las donaciones de juguetes, se pueden realizar aportaciones económicas, bien de forma presencial o a través de Bizum con el código 05143 de la delegación de A Coruña.

Pero la labor de Cáritas abarca mucho más. Rivas ha puesto en valor el programa "Acompáñote", que lucha contra la soledad no deseada desde 2018 y que ya ha atendido a más de 1.000 personas. Mensualmente, asisten a unas 400 personas y solo en noviembre recibieron 21 solicitudes nuevas. Su labor incluye desde acompañamiento al médico a la tramitación de ayudas. En Navidad, esta iniciativa se refuerza con el reparto de 50 menús solidarios a domicilio el 23 de diciembre.

El duro reflejo de la realidad social

Este aumento de la demanda es un reflejo de una situación social preocupante. Loli Rivas ha hecho referencia a los datos del último informe FOESSA, que indica que el 75% de los hogares se encuentra en situación de exclusión activa, enfrentando barreras de vivienda, empleo o educación. Uno de los datos más alarmantes que ha destacado es que "el 33% de las personas en exclusión severa son menores".

El informe también señala que el 25% de la población no dispone de una vivienda digna y el 47% sufre precariedad laboral. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado, con 4,3 millones de personas en exclusión social severa en la actualidad, una cifra superior a la registrada antes de la crisis de 2007. A pesar de este panorama, Loli Rivas ha querido terminar con un mensaje de agradecimiento, poniendo en valor que A Coruña es "una ciudad que participa muchísimo, que dona muchísimo y que tiene las manos abiertas a las donaciones".