Setecientos kilómetros recorridos para estar en el debut de Alberto con el Deportivo

El guardameta Alberto Sánchez debutó con el Deportivo de La Coruña el pasado fin de semana ante la Real Sociedad B. "Primero sobre todo me acordé de mis padres que se hicieron setecientos kilómetros en un día para ir a verlo. Y de mi novia también, que los hizo con ellos. Y luego, de mucha gente que me ha ayudado en este camino, entrenadores y muchos amigos que me han ayudado", explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El joven portero de Plasencia aseguró que se había sentido muy cómodo bajo palos. "Muy contento por poder ayudar al equipo desde dentro y me encontré bastante bien, bastante cómodo. Con Alberto Casal (entrenador de porteros), que era el que me comunicó que iba a jugar, creo que fue la noche antes o el día antes, no recuerdo, pero muy contento y muy feliz de poder debutar".

Alberto espera con ilusión los festejos del ascenso previstos para la noche de este sábado, tras el partido contra el Real Unión de Irún en el estadio de Riazor: "Con mucha ilusión, muchas ganas. Es un momento que va a ser muy bonito y muy recordado para la historia. Ir a la fuente. No sé exactamente cuál es la ruta, peo con muchas ganas de ir a la fuente, de ver a la gente y celebrar con nuestra afición. El Ayuntamiento no sé qué pasará pero con mucha ilusión también".