Constanza Tobío publica una obra sobre la Guerra Civil en Barcelona y el exilio en Cuba

La catedrática Constanza Tobío, ganadora del Premio Nacional de Sociología en 2021, ha publicado la novela póstuma "Jimena. Vida de una refugiada", escrita en los años sesenta por su madre, María del Carmen Soler, sobre su vida en Barcelona durante la Guerra Civil y su exilio en Cuba y México.

"Es una novela autobiográfica en parte. Mi madre era estudiante, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y era, además, el enlace con los cuáqueros y con la Universidad de Oxford" durante la Guerra Civil, y se tuvo que exiliar en el año 39, explica a EFE esta profesora de la Universidad Carlos III.

La vida de la protagonista, Jimena, transcurre de forma igual y paralela a la de Carmen Soler, "también es estudiante, viene de la burguesía liberal catalana, adquiere una firme convicción republicana y socialista, y sale al exilio. Hasta ahí coinciden", explica.

El libro recoge "elementos de personajes reales, pero están transformados. La novela es, además, una metáfora. Jimena es personaje de ficción y metáfora de la España republicana, porque paga la lealtad a sus ideas con el precio de la soledad. Todos abandonan a Jimena como pasó con la República Española", añade la socióloga.

Tras regresar del exilio en el año 63, "mi madre intentó sin éxito publicar esta novela porque, como todos los refugiados, quería dar testimonio, pero no pudo".

Justo antes de la pandemia, Tobío la rescató tras contactar con Manuel Aznar Soler, que es el director de la Biblioteca del Exilio de la editorial Renacimiento.

"Me he sentido obligada a hacer lo que ella no pudo hacer, ya que murió relativamente joven, con 70 años", continúa Tobío que se ha encargado de editar el original mecanografiado.

La socióloga ha firmado ejemplares de la obra esta tarde en la Feria del Libro.