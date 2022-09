Rubén Gala (Talavera): “No podemos achantarnos”

El Deportivo recupera hoy, desde las ocho de la tarde, el partido correspondiente a la primera jornada de liga, aplazado en su momento por el Caso DUX, que terminó con la exclusión del equipo madrileño y la inscripción del Talavera. Los manchegos están intentando adaptarse a marchas forzadas a la Primera RFEF. Por ahora, han perdido los tres partidos que han disputado. De todos modos, Rubén Gala anuncia que serán ambiciosos en Riazor: “Yo te digo que vamos a ser valientes. No podemos achantarnos ni pensar que somos peor que el rival. Sabemos el potencial que tienen en la plantilla, un altísimo presupuesto y una afición histórica, pero, ente eso, no nos podemos amedrentar”. El técnico buscará que los suyos dominen el duelo a través de la posesión: “Tenemos que ser competitivos, jugar nuestras armas, intentar quitarles el balón y que ellos también sufran. Ser contundentes y no cometer los fallos que nos costando los últimos partidos. Jugar de tu a tu a un rival que sabemos que es muy bueno, pero nosotros también y nos lo tenemos que creer”.

SE ESTRENA GRANERO

El central es la principal novedad en la lista de convocados. Granero lleva una temporada con algunos problemas físicos pero ya se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros. También entró en la citación Mario Soriano, que acabó el compromiso frente al Celta B en Balaídos con problemas musculares, pero no fueron importantes y está a disposición de Borja Granero. Sólo el tercer portero, Pablo Brea, se quedó fuera de la lista. El equipo realizó una suave sesión de entrenamiento en Riazor.