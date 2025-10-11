LALIGA DKO de futbolín de A Coruña bate su récord de personas apuntadas

El futbolín vive un buen momento en A Coruña. Cada vez más gente se anima a jugar. Lo sabe bien Alexandre Cal, organizador de LALIGA DKO. Es la decimocuarta edición de la competición y lo hace con cada vez más gente apuntada: "Máxima ilusión y tratando de renovar cosas con el mayor número de participantes de la historia. Unas 143 personas jugarán durante nueve meses", indica Álex, que no para de darle vueltas a la cabeza para crear cosas que nueva que alimenten la ilusión de los jugadores.

cedida Cartel

ASCENSOS Y DESCENSOS

Habrás hasta seis categorías: oro, primera y segunda de plata, bronce, mixta y categoría femenina. La idea es que, sea cual sea tu nivel, puedas disputar partidas igualadas y que te lo pases bien compitiendo, que te motives con posibles ascensos y pelees por no descender. Es tener un aliciente cada vez que te toque jugar: "Hacemos más categorías para que haya más igualdad. Así compites contra gente de tu nivel".

Además, también han organizado una modalidad que le han llamado circuito de ciegas, una excelente opción para jugar sin depender de nadie e incluso como fórmula para hacer amigos: "Hacemos dos durante el año. Te apuntas de forma individual y tu pareja te va a salir por sorteo. Haemos hecho uno durante la pretemporada y haremos otro durante la temporada. Juegas con gente distinta y eso te ayuda a mejorar. Son los viernes"

CATEGORÍA FEMENINA

Es una de las novedades de este curso. "Será el año de las chicas de futbolín. Coruña es élite femenino en futbolín. Tenemos varias campeonas", indica el organizador.

Serán meses intensos para todos aquellos amantes del futbolín, una forma de competir, de hacer amigos y de socializar en hasta 10 locales de A Coruña.