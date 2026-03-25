Un empresario valenciano salta a la política para ser la voz de los autónomos en el Congreso: "La única manera es tener voz donde se aprieta el botón de los votos"

Roberto Pradas, empresario del sector del calzado durante más de tres décadas, ha decidido dar el salto a la política como candidato por Valencia al Congreso del partido Autónomos. Tras una larga trayectoria como trabajador por cuenta propia, en la que ha vivido crisis y reinvenciones, Pradas busca ahora defender los intereses de un colectivo que considera fundamental para la economía española. Así lo ha explicado en los micrófonos de 'Mediodía COPE MÁS Valencia', donde ha dejado claro que no es un político profesional, sino un autónomo.

El salto a la política

La decisión de Pradas de entrar en política llega tras años de activismo en una asociación de autónomos que, según él, no dieron frutos. "Hemos estado en el congreso, hemos estado abriendo telediarios, hemos ido a televisiones y hemos ido a un montón de manifestaciones, y no ha servido de nada, para nada", ha lamentado. A pesar de lograr visibilidad, sentía que todo quedaba en "la palmadita y la foto". El punto de inflexión fue la crisis de la dana, que le hizo comprender que era necesario un cambio más profundo.

Fue entonces cuando se informó sobre el partido Autónomos, fundado en 2020, y se unió en enero. Su currículum y experiencia en movimientos asociativos le valieron ser elegido por unanimidad como cabeza de lista por Valencia. "Lo hago no por mí, lo hago por mis hijos y por la generación de mis hijos", ha afirmado, mostrando su preocupación por el futuro que está viendo, sobre todo para los autónomos.

Carles Villeta y Roberto Pradas

Un partido tecnócrata sin ideologías

Pradas ha sido tajante al definir la identidad de su partido: no es de derechas ni de izquierdas. "El partido no tiene ideologías, es un partido tecnócrata", ha explicado. A nivel personal, se siente decepcionado por todo el espectro político: "me siento engañado por todos, desde la derecha a la izquierda, desde el centro de todos los lados". Por ello, la columna vertebral de la formación es la defensa de los problemas comunes de los autónomos, independientemente de la ideología de sus miembros.

Me siento engañado por todos, desde la derecha a la izquierda" Roberto Pradas Político

El objetivo es claro: conseguir representación en el Congreso para tener una voz real y decisiva. "Tenemos que estar ahí y ser un partido, que nuestra voz se haga de verdad", ha señalado. Pradas considera que esta es la única manera de que sus reclamaciones sean atendidas, a diferencia de lo que ocurrió con las movilizaciones de los agricultores, quienes, a pesar de su fuerza, vieron cómo "han hecho lo que les da la gana a nuestros políticos".

Las grandes reivindicaciones

Consultado por los principales problemas del colectivo, Pradas ha destacado tres. El primero, que los autónomos que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que pagar igualmente su cuota, una situación que afecta a más de 700.000 personas. El segundo, las bajas laborales, durante las cuales un autónomo debe seguir pagando su mensualidad. Y, en tercer lugar, el coste que supone para una pequeña empresa tener empleados de baja: "en una empresa con tres empleados, que uno o dos se te ponga de baja, es una ruina".

Frente a la crítica de ser un partido demasiado sectorial, Pradas argumenta que sus preocupaciones van más allá. "Hablamos también de economía", ha afirmado, cuestionando la gestión de los fondos públicos. "Pagamos muchos impuestos, pero luego no lo vemos reflejado, ni en sanidad, ni en educación, ni en seguridad", ha criticado, resumiendo su queja en una pregunta directa.

Pagamos muchos impuestos, pero luego no lo vemos reflejado" Roberto Pradas Político

Por ello, ha asegurado que no es que los autónomos no quieran pagar impuestos, sino que exigen un retorno justo en forma de servicios públicos de calidad. La primera iniciativa que impulsaría si llegara al Congreso sería, precisamente, la eliminación de la cuota de autónomos para aquellos que ingresen por debajo del SMI. Para concluir, ha enviado un mensaje a los jóvenes emprendedores: "Si tiene un sueño, que tire, o sea, y para eso vamos a estar nosotros, para cambiar algunas reglas".