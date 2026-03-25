El PP niega un acuerdo con Vox en Extremadura pero admite "avances y sintonía"

El Partido Popular de Extremadura ha desmentido los rumores sobre un "principio de acuerdo" con Vox para gobernar en la región. El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha aclarado la situación tras una reunión entre ambas formaciones, negando la existencia de un pacto cerrado: "Lo lamento, pero lo que se ha titulado no es cierto".

Pese a la falta de un pacto, Bautista ha calificado la reunión como "muy positiva" y ha subrayado la "sintonía y el entendimiento" entre los equipos. "Hay muchísimas más cosas que nos unen de las que nos separan", ha afirmado, insistiendo en que las diferencias son "mínimas y superables".

Un gobierno estable y con presupuesto

El objetivo, según Bautista, es evitar la inestabilidad. "La ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que suponga inestabilidad", ha declarado. Por ello, buscan un pacto detallado y con un claro respaldo económico. "De lo que se trata es de darle un gobierno a Extremadura para los próximos 4 años, y además sustentado en partidas presupuestarias muy concretas", ha remarcado.

De lo que se trata es de darle un gobierno a Extremadura para los próximos 4 años" Abel Bautista Secretario General del PP de Extremadura

Asuntos clave en la negociación

En la reunión, de carácter técnico y con presencia de dirigentes nacionales, se han tratado temas como la fiscalidad, la rebaja de impuestos, la agricultura —incluyendo el regadío de Tierra de Barros—, la vivienda para jóvenes y el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Bautista ha confirmado que habrá más reuniones y que el intercambio de documentación será intenso. Sin embargo, ve "imposible" un acuerdo antes de Semana Santa. "Cuando estemos en disposición de dar más información, la daremos", ha concluido, delegando un futuro anuncio en la presidenta del partido.