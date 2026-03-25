Mia Gutiérrez Badrov, del Club Ajedrez Motril, campeona provincial femenina sub 12

El pabellón municipal de Deportes de Motril acogió el Campeonato Provincial Escolar de Ajedrez, un evento que reunió a más de cien jóvenes talentos de toda la región granadina. La competición destacó por su alta participación, especialmente en la categoría sub 12, con 37 inscritos, y coronó a los nuevos campeones en diversas edades que van desde los ocho hasta los dieciséis años.

Entre los resultados más sobresalientes figura el éxito de Elena Rosario Solans Ocaña, quien logró la victoria absoluta en sub 10, tanto en femenino como en absoluta, con una puntuación perfecta. En el ámbito local, la gran protagonista fue Mía Gutiérrez Badrov, del Club Ajedrez Motril, quien se proclamó campeona femenina sub 12, consolidándose como la principal referencia del ajedrez motrileño en esta competición provincial.

El resto de campeones fueron David Martínez del Paso (La Zubia) y Elvira Santamaría Solans (Club Ajedrez Guadix), en sub 8; César García Jiménez y la reseñada Mía Gutiérrez (Ajedrez Motril), en sub 12; Eric Ruiz Lao y Carmen Grandilla Sánchez (Club Ajedrez Otura), en sub 14; y Julen Ibáñez Macías y María del Mar Marisol Jiménez (ambos del Club Ajedrez Puerta Elvira), en la categoría sub 16.