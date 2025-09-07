Talavante, la inspiración extremeña de Armani

Ayer conocíamos la triste muerte del célebre diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años. Conocido por sus espectaculares diseños entre los que figuraban sus trajes de chaqueta. Uno de los afortunados que pudo lucir sus creaciones fue el torero extremeño, Alejandro Talavante.

El diseñador italiano escogió al torero para lucir sus creaciones junto a otras celebridades como Adrien Brody o Matt Smith. Además, el diestro pacense tuvo la oportunidad de viajar a Milán para participar en la presentación de la nueva colección masculina del maestro de la moda italiana.