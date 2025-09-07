Talavante, la inspiración extremeña de Armani
El célebre diseñador italiano escogió al torero de Badajoz para representar a su firma
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
Ayer conocíamos la triste muerte del célebre diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años. Conocido por sus espectaculares diseños entre los que figuraban sus trajes de chaqueta. Uno de los afortunados que pudo lucir sus creaciones fue el torero extremeño, Alejandro Talavante.
El diseñador italiano escogió al torero para lucir sus creaciones junto a otras celebridades como Adrien Brody o Matt Smith. Además, el diestro pacense tuvo la oportunidad de viajar a Milán para participar en la presentación de la nueva colección masculina del maestro de la moda italiana.
"La presidenta del Tribunal Supremo ha respondido, en abstracto, a lo que dijo Pedro Sánchez sobre los jueces que hacen política"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h