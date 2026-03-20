La subida del precio del carburante ahoga los contratos del transporte escolar en Extremadura

La subida del precio de los carburantes está afectando gravemente al sector del transporte escolar. El problema fundamental radica en que se trata de un contrato administrativo que, debido a la ley nacional de desindexación, no permite una revisión de precios. Esto está provocando que las tarifas, en muchos casos ya obsoletas y con un margen de beneficio mínimo, se vuelvan "prácticamente inviables" con el actual coste del combustible.

Contratos que generan pérdidas

La normativa actual establece que, sin importar la fluctuación de los costes, "estos contratos mantienen el precio durante la duración de los mismos". Esta rigidez, especialmente ante la escalada del precio del combustible, ha llevado a una situación insostenible para muchas empresas del sector, que afrontan un grave problema. "Son contratos en los que estamos trabajando prácticamente a pérdidas", aseguran desde el sector.

Estamos trabajando prácticamente a pérdidas" Nere Carpintero Gerente de ETRANSA

Los sobrecostes derivados de esta situación hacen que las empresas "vean cada vez menos atractivas este tipo de contrataciones", lo que podría generar problemas en la cobertura de estos servicios esenciales en el futuro.

Una solución de urgencia

El sector propone una solución de carácter urgente: que se exonere a los contratos administrativos de servicios del cumplimiento de la ley de desindexación, tal y como ya se hizo con los contratos de obras. Según los afectados, esta medida permitiría "revisar los contratos administrativos y adecuarlos en precio", garantizando así la prestación de un servicio "bueno, eficaz y que no haya problemas con ejecutarlo".